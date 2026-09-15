Мясной пирог, который готовят сразу на несколько дней: интересное блюдо из индейки и овощей

Как приготовить мясной пирог

Для блюда понадобятся:

500 г фарша из индейки

2 яйца

1 ст. л. густого йогурта

50 г натертого пармезана

2 морковки

половина луковицы

1 стебель сельдерея

половина сладкого перца

половина кабачка

кунжут

соль и специи по вкусу.

Пармезан в этом рецепте необязателен, однако он придает блюду более насыщенный вкус.

Овощи нужно измельчить. Автор рецепта использует морковь, лук, сельдерей, сладкий перец и половину кабачка, но состав можно менять в зависимости от того, какие овощи есть дома.

К овощной смеси добавьте индюшачий фарш, яйца, йогурт и пармезан. Всё хорошо перемешайте до однородной массы.

Переложите смесь в стеклянную форму, разровняйте и посыпьте сверху кунжутом. Выпекайте около 50 минут при температуре 180 градусов.

Главный секрет сочного пирога

Сразу после духовки не следует оставлять пирог открытым. Автор советует накрыть его еще горячей фольгой или крышкой. Так влага не будет испаряться слишком быстро, а готовое блюдо останется сочным.

Такой пирог удобно приготовить заранее и подавать в течение нескольких дней с салатом, крупой, картофелем или другими гарнирами.