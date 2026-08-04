"Мохито" в банке на зиму: гениальный рецепт освежающего компота из крыжовника

Что понадобится для освежающего напитка

Ингредиенты рассчитаны на одну стандартную банку объемом 3 литра. Для приготовления идеального зимнего "Мохито" вам нужно подготовить:

Свежий крыжовник - 2 стакана (ягоды станут великолепной базой напитка);

Лимон - 3-4 кружочка (для фирменной цитрусовой нотки);

Свежая мята - 1-2 веточки (именно она дает тот же узнаваемый аромат);

Сахар - 3/4 стакана (можно немного корректировать по собственному вкусу);

Крутой кипяток - около 2,5 литров.

Быстрый процесс приготовления

Этот рецепт идеально подходит для тех, кто не любит проводить целые выходные на кухне у горячей плиты. Процесс занимает минимум времени, но результат превосходит все ожидания.

Тщательно вымойте банку. Переберите и помойте крыжовник, отрежьте лимонные кружочки и промойте веточки мяты под проточной водой.

Закладка ингредиентов. В чистую стеклянную банку высыпьте ягоды крыжовника, добавьте лимон, мяту и сразу засыпьте указанным количеством сахара.

Заливка и фиксация. Вскипятите воду. Осторожно залейте кипяток в банку до самого верха и немедленно плотно закрутите ее металлической крышкой.

Растворение сахара. Чтобы напиток получился идеальным, горячую закрученную банку нужно хорошо, но очень осторожно потрясти в руках. Это поможет кристаллам сахара полностью раствориться в воде.

Правила хранения

После того как сахар растворится, переверните банку вверх дном, поставьте в безопасное место и обязательно укутайте теплым пледом или одеялом. Оставьте ее в таком состоянии до полного охлаждения - это обеспечит дополнительную пастеризацию.

Готовый напиток лучше всего хранить в темном погребе или другом прохладном месте.