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Главная Вкусно "Мохито" в банке на зиму: гениальный рецепт освежающего компота из крыжовника
Вкусно 04 августа 2026, 13:58

"Мохито" в банке на зиму: гениальный рецепт освежающего компота из крыжовника

Как закрыть трендовый напиток, который покорит всю семью
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Как приготовить "Мохито" в банке на зиму (коллаж Styler)
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Традиционные вишневые или яблочные компоты постепенно отходят на второй план, уступая место более оригинальным рецептам. Настоящим хитом этого сезона стал консервированный напиток со вкусом популярного коктейля "Мохито".

Как приготовить этот идеальный баланс сладости, легкой кислинки и невероятной мятной свежести, который зимой мгновенно напомнит о теплых летних днях, рассказывает Styler со ссылкой на пост кулинарки Татьяны Шлихтенко в Instagram.

Что понадобится для освежающего напитка

Ингредиенты рассчитаны на одну стандартную банку объемом 3 литра. Для приготовления идеального зимнего "Мохито" вам нужно подготовить:

  • Свежий крыжовник - 2 стакана (ягоды станут великолепной базой напитка);
  • Лимон - 3-4 кружочка (для фирменной цитрусовой нотки);
  • Свежая мята - 1-2 веточки (именно она дает тот же узнаваемый аромат);
  • Сахар - 3/4 стакана (можно немного корректировать по собственному вкусу);
  • Крутой кипяток - около 2,5 литров.

Быстрый процесс приготовления

Этот рецепт идеально подходит для тех, кто не любит проводить целые выходные на кухне у горячей плиты. Процесс занимает минимум времени, но результат превосходит все ожидания.

  • Тщательно вымойте банку. Переберите и помойте крыжовник, отрежьте лимонные кружочки и промойте веточки мяты под проточной водой.
  • Закладка ингредиентов. В чистую стеклянную банку высыпьте ягоды крыжовника, добавьте лимон, мяту и сразу засыпьте указанным количеством сахара.
  • Заливка и фиксация. Вскипятите воду. Осторожно залейте кипяток в банку до самого верха и немедленно плотно закрутите ее металлической крышкой.
  • Растворение сахара. Чтобы напиток получился идеальным, горячую закрученную банку нужно хорошо, но очень осторожно потрясти в руках. Это поможет кристаллам сахара полностью раствориться в воде.

Правила хранения

После того как сахар растворится, переверните банку вверх дном, поставьте в безопасное место и обязательно укутайте теплым пледом или одеялом. Оставьте ее в таком состоянии до полного охлаждения - это обеспечит дополнительную пастеризацию.

Готовый напиток лучше всего хранить в темном погребе или другом прохладном месте.

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