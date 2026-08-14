Вкуснейший летний салат, который обожает Дженнифер Энистон: от него невозможно оторваться

Необходимые ингредиенты

Для приготовления любимого салата Энистон вам потребуется базовый набор доступных продуктов:

кус-кус (также подойдет киноа или готовый нут) - 250 г в готовом виде;

огурцы - 3 средние штуки;

лук - половина луковицы;

петрушка - много свежей зелени;

мята - 5-6 листочков для свежести;

фета или брынза - 100 г;

фисташки - небольшие горсть для хруста;

лимонный сок - 1 столовая ложка;

соль и черный перец - по вкусу;

масло - для заправки.

Пошаговый рецепт

Обратите внимание, что кускус не нужно варить традиционным способом. Добавьте к крупе чуть-чуть соли, 1 чайную ложку масла, залейте кипятком в пропорции 1:1 и оставьте под крышкой всего на 10 минут.

Тонко нарежьте огурцы и лук. Измельчите большое количество петрушки и листики мяты, именно зелень создает основу этого вкуса.

В глубокой миске смешайте готовый кус-кус, овощи и зелень. Добавьте фету или брынзу и измельченные фисташки.

Заправьте салат лимонным соком и растительным маслом, а затем осторожно перемешайте.

Как приготовить вкусный летний салат (фото сгенерированное ИИ)

Полезные советы

Добавляйте соль очень осторожно и постепенно, поскольку фета (или брынза) и фисташки сами по себе достаточно соленые.

В оригинальном рецепте используется киноа, а для дополнительной сытности можно добавить немного готового нута.

По желанию сыр (фету или брынзу) можно полностью исключить - в таком виде салат получается еще более легким, но не менее вкусным.