rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Вкусно Вкуснейший летний салат, который обожает Дженнифер Энистон: от него невозможно оторваться
Вкусно 14 августа 2026, 14:31

Вкуснейший летний салат, который обожает Дженнифер Энистон: от него невозможно оторваться

Легкий изумрудный рецепт с кус-кусом и фисташками, который готовится мгновенно
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Дженнифер Энистон (фото: Getty Images)
Поделиться:

Когда летняя жара диктует свои правила, готовить что-то сложное и тяжелое абсолютно не хочется. На смену традиционным майонезным салатам приходят легкие, хрустящие и невероятно ароматные блюда, которые заряжают энергией и одновременно остаются полезными для фигуры. И именно такой вариант обожает Дженнифер Энистон.

Как приготовить любимый салат звезды "Друзей", расскажет Styler со ссылкой на видео, которым в Instagram поделилась фуд-блогерша Ирина Шумилина.

Необходимые ингредиенты

Для приготовления любимого салата Энистон вам потребуется базовый набор доступных продуктов:

  • кус-кус (также подойдет киноа или готовый нут) - 250 г в готовом виде;
  • огурцы - 3 средние штуки;
  • лук - половина луковицы;
  • петрушка - много свежей зелени;
  • мята - 5-6 листочков для свежести;
  • фета или брынза - 100 г;
  • фисташки - небольшие горсть для хруста;
  • лимонный сок - 1 столовая ложка;
  • соль и черный перец - по вкусу;
  • масло - для заправки.

Пошаговый рецепт

Обратите внимание, что кускус не нужно варить традиционным способом. Добавьте к крупе чуть-чуть соли, 1 чайную ложку масла, залейте кипятком в пропорции 1:1 и оставьте под крышкой всего на 10 минут.

Тонко нарежьте огурцы и лук. Измельчите большое количество петрушки и листики мяты, именно зелень создает основу этого вкуса.

В глубокой миске смешайте готовый кус-кус, овощи и зелень. Добавьте фету или брынзу и измельченные фисташки.

Заправьте салат лимонным соком и растительным маслом, а затем осторожно перемешайте.

Как приготовить вкусный летний салат (фото сгенерированное ИИ)

Полезные советы

Добавляйте соль очень осторожно и постепенно, поскольку фета (или брынза) и фисташки сами по себе достаточно соленые.

В оригинальном рецепте используется киноа, а для дополнительной сытности можно добавить немного готового нута.

По желанию сыр (фету или брынзу) можно полностью исключить - в таком виде салат получается еще более легким, но не менее вкусным.

Рецепты Салаты
Читайте также Успение Пресвятой Богородицы 2026: можно ли стричься, стирать и работать в этот день 14 августа 2026, 13:27 Старые этикетки и грязное дно: простые лайфхаки, которые помогут легко вымыть банки перед консервацией 14 августа 2026, 12:57 Самые ленивые знаки Зодиака: кто привык откладывать дела на потом 14 августа 2026, 12:20 Олдскульный салат "Пушок": рецепт, который возвращает вкус праздников с детства 14 августа 2026, 11:41 Слова, разрушающие брак до его начала: 4 фразы, которые нельзя говорить избраннику 14 августа 2026, 10:59
Больше интересного
Тренды Средство для красоты, которое поколение зуммеров считает "немодным": вы все его знаете 14 августа 2026, 10:13
Полезное Уберите это от кота: 5 скрытых угроз в квартире, о которых не догадываются хозяева 14 августа 2026, 09:21
Вкусно Не выбрасывайте перезрелые овощи: 5 вкусных заготовок, которые можно сделать на зиму 14 августа 2026, 08:21
Полезное Будет ли "штормить" на выходных: прогноз магнитных бурь на 15 и 16 августа 14 августа 2026, 07:51
Полезное После лука можно собрать еще один урожай: что посадить в августе 14 августа 2026, 07:16