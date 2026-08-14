Найсмачніший літній салат, який обожнює Дженніфер Еністон: від нього неможливо відірватися
Коли літня спека диктує свої правила, готувати щось складне та важке абсолютно не хочеться. На заміну традиційним майонезним салатам приходять легкі, хрусткі та неймовірно ароматні страви, які заряджають енергією і водночас залишаються корисними для фігури. І саме такий варіант обожнює Дженніфер Еністон.
Як приготувати улюблений салат зірки "Друзів", розповість Styler з посиланням на відео, яким в Instagram поділилася фуд-блогерка Ірина Шуміліна.
Необхідні інгредієнти
Для приготування улюбленого салату Еністон вам знадобиться базовий набір доступних продуктів:
- кус-кус (також підійде кіноа чи готовий нут) - 250 г у готовому вигляді;
- огірки - 3 середні штуки;
- цибуля - половина цибулини;
- петрушка - багато свіжої зелені;
- м’ята - 5-6 листочків для свіжості;
- фета або бринза - 100 г;
- фісташки - невелика жменя для хрусту;
- лимонний сік - 1 столова ложка;
- сіль та чорний перець - за смаком;
- олія - для заправки.
Покроковий рецепт
Зверніть увагу, що кус-кус не потрібно варити традиційним способом. Додайте до крупи трохи солі, 1 чайну ложку олії, залийте окропом у пропорції 1:1 і залиште під кришкою всього на 10 хвилин.
Тонко наріжте огірки та цибулю. Подрібніть велику кількість петрушки та листочки м'яти, саме зелень створює основу цього смаку.
У глибокій мисці змішайте готовий кус-кус, овочі та зелень. Додайте покришену фету чи бринзу та подрібнені фісташки.
Заправте салат лимонним соком і олією, а потім обережно перемішайте.
Корисні поради
Додавайте сіль дуже обережно і поступово, оскільки фета (або бринза) та фісташки самі по собі досить солоні.
В оригінальному рецепті використовується кіноа, а для додаткової ситності можна додати трохи готового нуту.
За бажанням сир (фету чи бринзу) можна повністю виключити - у такому вигляді салат виходить ще більш легким, але не менш смачним.
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