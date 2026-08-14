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Смачно 14 серпня 2026, 14:31

Найсмачніший літній салат, який обожнює Дженніфер Еністон: від нього неможливо відірватися

Легкий смарагдовий рецепт із кус-кусом та фісташками, який готується миттєво
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Дженніфер Еністон (фото: Getty Images)
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Коли літня спека диктує свої правила, готувати щось складне та важке абсолютно не хочеться. На заміну традиційним майонезним салатам приходять легкі, хрусткі та неймовірно ароматні страви, які заряджають енергією і водночас залишаються корисними для фігури. І саме такий варіант обожнює Дженніфер Еністон.

Як приготувати улюблений салат зірки "Друзів", розповість Styler з посиланням на відео, яким в Instagram поділилася фуд-блогерка Ірина Шуміліна.

Необхідні інгредієнти

Для приготування улюбленого салату Еністон вам знадобиться базовий набір доступних продуктів:

  • кус-кус (також підійде кіноа чи готовий нут) - 250 г у готовому вигляді;
  • огірки - 3 середні штуки;
  • цибуля - половина цибулини;
  • петрушка - багато свіжої зелені;
  • м’ята - 5-6 листочків для свіжості;
  • фета або бринза - 100 г;
  • фісташки - невелика жменя для хрусту;
  • лимонний сік - 1 столова ложка;
  • сіль та чорний перець - за смаком;
  • олія - для заправки.

Покроковий рецепт

Зверніть увагу, що кус-кус не потрібно варити традиційним способом. Додайте до крупи трохи солі, 1 чайну ложку олії, залийте окропом у пропорції 1:1 і залиште під кришкою всього на 10 хвилин.

Тонко наріжте огірки та цибулю. Подрібніть велику кількість петрушки та листочки м'яти, саме зелень створює основу цього смаку.

У глибокій мисці змішайте готовий кус-кус, овочі та зелень. Додайте покришену фету чи бринзу та подрібнені фісташки.

Заправте салат лимонним соком і олією, а потім обережно перемішайте.

Як приготувати смачний літній салат (фото згенероване ШІ)

Корисні поради

Додавайте сіль дуже обережно і поступово, оскільки фета (або бринза) та фісташки самі по собі досить солоні.

В оригінальному рецепті використовується кіноа, а для додаткової ситності можна додати трохи готового нуту.

За бажанням сир (фету чи бринзу) можна повністю виключити - у такому вигляді салат виходить ще більш легким, але не менш смачним.

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