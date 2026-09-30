Печенье с кисломолочным творогом и яблоками: простой ароматный рецепт к чаю
Кисломолочный творог делает тесто нежным, а яблоки придают ему сочность и приятный фруктовый вкус. Перед выпеканием печенье обваливают в смеси сахара и корицы, благодаря чему сверху образуется душистая румяная корочка.
Styler со ссылкой на видео со страницы Alina Thymbalista в Facebook рассказывает, как приготовить простое домашнее печенье с творогом и яблоками.
Что нужно для печенья
Для этого печенья понадобятся простые продукты, а яблоки лучше брать сочные, но не слишком водянистые. Отдельно подготовьте сахар и корицу - они нужны для ароматной румяной корочки.
Да, для теста понадобятся:
- кисломолочный творог - 400 г,
- сливочное масло - 80 г,
- яйца - 2 шт.,
- сахар - 100 г,
- ванильный сахар - 10 г,
- щепотка соли,
- мука - 350 г,
- разрыхлитель - 12 г,
- яблоки - 450 г.
Для обсыпки:
- сахар - 4 ст. л.,
- корица - 2 ст. л.
Как приготовить печенье
Кисломолочный творог смешайте с растопленным сливочным маслом, сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Перемешайте венчиком до однородности, затем добавьте яйца.
Всыпьте муку и разрыхлитель и замесите тесто. Яблоки очистите по желанию, нарежьте маленькими кубиками и вмешайте в творожную массу - сначала ложкой, а затем руками.
Сформируйте около 20 шариков и немного их приплюсните. Отдельно смешайте с корицей сахар и обваляйте каждое печенье в этой смеси со всех сторон.
Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 40 минут до появления румяной корочки.
Маленький нюанс
Если кисломолочный сыр очень влажный, его лучше предварительно чуть-чуть отжать от лишней сыворотки. Так тесто не будет чрезмерно жидким и печенье будет лучше держать форму.
Приятного аппетита!
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