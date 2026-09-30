Печенье с кисломолочным творогом и яблоками: простой ароматный рецепт к чаю

Что нужно для печенья

Для этого печенья понадобятся простые продукты, а яблоки лучше брать сочные, но не слишком водянистые. Отдельно подготовьте сахар и корицу - они нужны для ароматной румяной корочки.

Да, для теста понадобятся:

кисломолочный творог - 400 г,

сливочное масло - 80 г,

яйца - 2 шт.,

сахар - 100 г,

ванильный сахар - 10 г,

щепотка соли,

мука - 350 г,

разрыхлитель - 12 г,

яблоки - 450 г.

Для обсыпки:

сахар - 4 ст. л.,

корица - 2 ст. л.

Как приготовить печенье

Кисломолочный творог смешайте с растопленным сливочным маслом, сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Перемешайте венчиком до однородности, затем добавьте яйца.

Всыпьте муку и разрыхлитель и замесите тесто. Яблоки очистите по желанию, нарежьте маленькими кубиками и вмешайте в творожную массу - сначала ложкой, а затем руками.

Сформируйте около 20 шариков и немного их приплюсните. Отдельно смешайте с корицей сахар и обваляйте каждое печенье в этой смеси со всех сторон.

Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 40 минут до появления румяной корочки.

Маленький нюанс

Если кисломолочный сыр очень влажный, его лучше предварительно чуть-чуть отжать от лишней сыворотки. Так тесто не будет чрезмерно жидким и печенье будет лучше держать форму.

Приятного аппетита!