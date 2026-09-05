Рогалики на кефире с вишней: простой рецепт для любителей сладкой выпечки

Ингредиенты для рогаликов на кефире

Для теста понадобится простой набор продуктов, большинство из которых, вероятно, уже есть на кухне.

яйцо - 1 шт.;

сахар - 70 г;

соль - щепотка;

кефир - 150 мл;

мука - 350-400 г;

растопленное сливочное масло - 70 г;

разрыхлитель - 1 ч. л.;

начинка - по вкусу.

Для начинки можно использовать вишню, как в этом варианте, или выбрать любую другую - например густой джем, повидло или другую любимую начинку.

Как приготовить рогалики на кефире

Сначала соедините яйцо, сахар, щепотку соли, кефир и растопленное сливочное масло. Добавьте муку и разрыхлитель и замесите мягкое тесто.

Готовое тесто разделите на четыре примерно одинаковые части. Каждую часть поочередно раскатайте в круглый пласт и разрежьте на восемь треугольников.

На широкую часть каждого треугольника выложите чуть-чуть начинки, после чего аккуратно скрутите тесто от широкого края до узкого, формируя рогалик.

Обратите внимание: чтобы начинка не вытекала во время выпекания, рекомендуем воспользоваться советом известного украинского кулинара Евгения Клопотенко. Он советует использовать густую начинку, а если речь идет о сочных ягодах, например вишне - загустить ее небольшим количеством крахмала.

Также важно не класть слишком много начинки и плотно скручивать рогалики, чтобы она оставалась внутри во время выпекания.

Затем выложите заготовки на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 20–25 минут, пока рогалики не станут золотистыми.

Готовую выпечку по желанию можно посыпать сахарной пудрой. Подавайте рогалики к чаю или кофе, когда они немного остынут.

Приятного аппетита!