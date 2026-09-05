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Главная Вкусно Рогалики на кефире с вишней: простой рецепт для любителей сладкой выпечки
Вкусно 05 сентября 2026, 09:49

Рогалики на кефире с вишней: простой рецепт для любителей сладкой выпечки

Эти рогалики могут исчезнуть со стола еще до того, как успеют остыть
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Румяные рогалики на кефире с вишневой внутренностью (фото: magnific.com)
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Если хочется домашней выпечки к чаю, но тратить пол дня на кухне не планируете, этот рецепт стоит сберечь. Мягкое тесто на кефире легко формируется, а внутрь можно положить начинку по своему вкусу.

Styler со ссылкой на рецепт со страницы Oksik Cooks в Facebook рассказывает, как приготовить нежные рогалики на кефире с вишней в домашних условиях.

Ингредиенты для рогаликов на кефире

Для теста понадобится простой набор продуктов, большинство из которых, вероятно, уже есть на кухне.

  • яйцо - 1 шт.;
  • сахар - 70 г;
  • соль - щепотка;
  • кефир - 150 мл;
  • мука - 350-400 г;
  • растопленное сливочное масло - 70 г;
  • разрыхлитель - 1 ч. л.;
  • начинка - по вкусу.

Для начинки можно использовать вишню, как в этом варианте, или выбрать любую другую - например густой джем, повидло или другую любимую начинку.

Как приготовить рогалики на кефире

Сначала соедините яйцо, сахар, щепотку соли, кефир и растопленное сливочное масло. Добавьте муку и разрыхлитель и замесите мягкое тесто.

Готовое тесто разделите на четыре примерно одинаковые части. Каждую часть поочередно раскатайте в круглый пласт и разрежьте на восемь треугольников.

На широкую часть каждого треугольника выложите чуть-чуть начинки, после чего аккуратно скрутите тесто от широкого края до узкого, формируя рогалик.

Обратите внимание: чтобы начинка не вытекала во время выпекания, рекомендуем воспользоваться советом известного украинского кулинара Евгения Клопотенко. Он советует использовать густую начинку, а если речь идет о сочных ягодах, например вишне - загустить ее небольшим количеством крахмала.

Также важно не класть слишком много начинки и плотно скручивать рогалики, чтобы она оставалась внутри во время выпекания.

Затем выложите заготовки на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 20–25 минут, пока рогалики не станут золотистыми.

Готовую выпечку по желанию можно посыпать сахарной пудрой. Подавайте рогалики к чаю или кофе, когда они немного остынут.

Приятного аппетита!

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