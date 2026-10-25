Салат с запеченными куриными сердечками: фирменный рецепт редактора Styler (фото)

Ингредиенты на 2 порции:

куриные сердечки (очищенные) - 300 г;

салатный микс - 100 г;

помидоры черри - 150 г;

замороженные очищенные бобы эдамаме - 100 г;

соус терияки - 1 ст. л.

Для маринада:

соевый соус - 1 ст. л.;

чеснок - 1-2 зубчика;

копченая паприка - ½ ч. л.;

соль - щепотка, при необходимости.

Для заправки:

майонез - 2 ст. л.;

соевый соус - примерно 1 ч. л.

Подготовка и приготовление - около 30 минут без учета маринования. Маринование в холодильнике - примерно 1 час.

Как приготовить салат.

1. Очистить сердечки

Перед маринованием срежьте из сердечек лишний жир и остатки сосудов в верхней, широкой части. Если осталась тонкая плёнка, снимите ее. Сделайте небольшой продольный надрез, не разделяя сердечко пополам и удалите сгустки крови, если они есть. Обсушите бумажными полотенцами.

2. Замариновать

Сердце я смешала с соевым соусом, мелко натертым чесноком и копченой паприкой, немного посолила и оставила мариноваться на час. Соли добавляйте совсем немного, ведь соевый соус уже соленый. Маринуйте в холодильнике, накрыв емкость.

3. Запечь в аэрогриле

Дайте лишнему маринаду стечь и выложите сердечки в корзину одним слоем. Я запекала их 20 минут при температуре 180 градусов , периодически помешивая. Предварительно аэрогриль не нагревала.

Время зависит от размера сердечек, количества в корзине и модели прибора. Готовность проверяйте кухонным термометром: по рекомендациям FoodSafety.gov внутренняя температура птицы и ее субпродуктов должна достигать не менее 74 градусов. Измерьте ее в центре сердечка.

4. Подготовить зелень, помидоры и едамаме

Пока сердечки запекаются, промойте салатные листья прохладной водой и осторожно просушите бумажными полотенцами. Большие листья порвите руками. Помидоры черри помойте, обсушите и разрежьте пополам.

Я использовала замороженные очищенные эдамамы быстрого приготовления и прогрела их на сковороде. Для своих бобов соблюдайте способ и время приготовления, указанные на упаковке.

5. Смешать заправку

Для заправки я объединила майонез с соевым соусом. Однако добавляйте соевый соус постепенно, перемешивая и пробуя заправку, чтобы она не получилась слишком соленой.

6. Собрать салат

Сердечкам и бобам дайте немного остыть, чтобы они не были горячими. На тарелки выложите салатные листья, помидоры черри, эдамамы и сердечки.

Я полила салат майонезной заправкой, а сверху добавила немного терияки. Подавайте сразу после заправки.

Салат с запеченными куриными сердечками и эдамаме, который я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Кушанье Содержит сою. Майонез может содержать яйца и горчицу, а соевый соус и терияки - пшеницу (глютен). Проверяйте склад на упаковке