Салат с запеченными куриными сердечками: фирменный рецепт редактора Styler (фото)
Этот салат с куриными сердечками я придумала для себя. Мне нравится сочетание запеченных сердечек со свежей зеленью, черри и сладковатым терияки.
Как приготовить такой салат, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты на 2 порции:
- куриные сердечки (очищенные) - 300 г;
- салатный микс - 100 г;
- помидоры черри - 150 г;
- замороженные очищенные бобы эдамаме - 100 г;
- соус терияки - 1 ст. л.
Для маринада:
- соевый соус - 1 ст. л.;
- чеснок - 1-2 зубчика;
- копченая паприка - ½ ч. л.;
- соль - щепотка, при необходимости.
Для заправки:
- майонез - 2 ст. л.;
- соевый соус - примерно 1 ч. л.
Подготовка и приготовление - около 30 минут без учета маринования. Маринование в холодильнике - примерно 1 час.
Как приготовить салат.
1. Очистить сердечки
Перед маринованием срежьте из сердечек лишний жир и остатки сосудов в верхней, широкой части. Если осталась тонкая плёнка, снимите ее. Сделайте небольшой продольный надрез, не разделяя сердечко пополам и удалите сгустки крови, если они есть. Обсушите бумажными полотенцами.
2. Замариновать
Сердце я смешала с соевым соусом, мелко натертым чесноком и копченой паприкой, немного посолила и оставила мариноваться на час. Соли добавляйте совсем немного, ведь соевый соус уже соленый. Маринуйте в холодильнике, накрыв емкость.
3. Запечь в аэрогриле
Дайте лишнему маринаду стечь и выложите сердечки в корзину одним слоем. Я запекала их 20 минут при температуре 180 градусов , периодически помешивая. Предварительно аэрогриль не нагревала.
Время зависит от размера сердечек, количества в корзине и модели прибора. Готовность проверяйте кухонным термометром: по рекомендациям FoodSafety.gov внутренняя температура птицы и ее субпродуктов должна достигать не менее 74 градусов. Измерьте ее в центре сердечка.
4. Подготовить зелень, помидоры и едамаме
Пока сердечки запекаются, промойте салатные листья прохладной водой и осторожно просушите бумажными полотенцами. Большие листья порвите руками. Помидоры черри помойте, обсушите и разрежьте пополам.
Я использовала замороженные очищенные эдамамы быстрого приготовления и прогрела их на сковороде. Для своих бобов соблюдайте способ и время приготовления, указанные на упаковке.
5. Смешать заправку
Для заправки я объединила майонез с соевым соусом. Однако добавляйте соевый соус постепенно, перемешивая и пробуя заправку, чтобы она не получилась слишком соленой.
6. Собрать салат
Сердечкам и бобам дайте немного остыть, чтобы они не были горячими. На тарелки выложите салатные листья, помидоры черри, эдамамы и сердечки.
Я полила салат майонезной заправкой, а сверху добавила немного терияки. Подавайте сразу после заправки.
Кушанье Содержит сою. Майонез может содержать яйца и горчицу, а соевый соус и терияки - пшеницу (глютен). Проверяйте склад на упаковке
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