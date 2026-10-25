Салат із запеченими курячими сердечками: фірмовий рецепт редакторки Styler (фото)

Інгредієнти на 2 порції:

курячі сердечка (очищені) - 300 г;

салатний мікс - 100 г;

помідори чері - 150 г;

заморожені очищені боби едамаме - 100 г;

соус теріякі - 1 ст. л.

Для маринаду:

соєвий соус - 1 ст. л.;

часник - 1-2 зубчики;

копчена паприка - ½ ч. л.;

сіль - дрібка, за потреби.

Для заправки:

майонез - 2 ст. л.;

соєвий соус - приблизно 1 ч. л.

Підготовка та приготування - близько 30 хвилин без урахування маринування. Маринування в холодильнику - приблизно 1 година.

Як приготувати салат

1. Очистити сердечка

Перед маринуванням зріжте із сердечок зайвий жир і залишки судин у верхній, широкій частині. Якщо залишилася тонка плівка, зніміть її. Зробіть невеликий поздовжній надріз, не розділяючи сердечко навпіл, та видаліть згустки крові, якщо вони є. Обсушіть паперовими рушниками.

2. Замаринувати

Сердечка я змішала із соєвим соусом, дрібно натертим часником і копченою паприкою, трохи посолила та залишила маринуватися на годину. Солі додавайте зовсім небагато, адже соєвий соус уже є солоним. Маринуйте в холодильнику, накривши ємність.

3. Запекти в аерогрилі

Дайте зайвому маринаду стекти й викладіть сердечка в кошик одним шаром. Я запікала їх 20 хвилин за температури 180 градусів, періодично помішуючи. Попередньо аерогриль не нагрівала.

Час залежить від розміру сердечок, кількості в кошику та моделі приладу. Готовність перевіряйте кухонним термометром: за рекомендаціями FoodSafety.gov , внутрішня температура птиці та її субпродуктів має сягнути щонайменше 74 градусів. Вимірюйте її в центрі сердечка.

4. Підготувати зелень, помідори та едамаме

Поки сердечка запікаються, промийте салатне листя прохолодною водою та обережно просушіть паперовими рушниками. Великі листки порвіть руками. Помідори чері помийте, обсушіть і розріжте навпіл.

Я використала заморожені очищені едамаме швидкого приготування та прогріла їх на пательні. Для своїх бобів дотримуйтеся способу й часу приготування, зазначених на пакованні.

5. Змішати заправку

Для заправки я поєднала майонез із соєвим соусом. Однак додавайте соєвий соус поступово, перемішуючи та пробуючи заправку, щоб вона не вийшла надто солоною.

6. Зібрати салат

Сердечкам і бобам дайте трохи охолонути, щоб вони не були гарячими. На тарілки викладіть салатне листя, помідори чері, едамаме та сердечка.

Я полила салат майонезною заправкою, а зверху додала трохи теріякі. Подавайте одразу після заправляння.

Салат із запеченими курячими сердечками та едамаме, який я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Страва Містить сою. Майонез може містити яйця та гірчицю, а соєвий соус і теріякі - пшеницю (глютен). Перевіряйте склад на пакованні