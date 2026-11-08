Сырный суп с фрикадельками: простой рецепт согревающего обеда от редактора Styler (фото)
Этот суп получается нежным и очень сытным благодаря плавленым сыркам, которые придают бульону сливочный вкус. Готовится просто, без сложных зажарок и лишних манипуляций. А если добавить перед подачей хрустящие сухарики, блюдо станет еще более интересным.
Как приготовить простой сырный суп, который согреет вас в холодные дни, рассказывает редактор Styler Юлия Шиканова.
Сырный суп с фрикадельками
Ингредиенты:
- картофель - 5 маленьких или 3 средних шт,
- куриный фарш - 350 г,
- плавленые сырки - 150 г (2 шт),
- вода - примерно 2,5-3 л,
- куриные бульонные кубики - 2 шт,
- соль, перец и специи - по вкусу,
- сухарики - для подачи, по желанию.
Этапы приготовления
Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте два бульонных кубика, перец и любимые специи. Можно предварительно отварить бульон, но лично мне достаточно бульона из фрикаделек.
Пока вода закипает, почистите картофель и нарежьте небольшими кубиками, чтобы он быстрее приготовился.
Фарш выложите в миску и добавьте специи. Тщательно перемешайте до однородности. По желанию можно добавить мелко нарезанный лук и чеснок.
Сформируйте маленькие фрикадельки. Для этого используйте чайную ложку.
Выложите в кипящий бульон картофель и фрикадельки. Варите на среднем огне готовность картофеля и мяса.
За это время натрите плавленые сырки на мелкой терке. Также можно нарезать их кубиками, однако именно тертый вариант быстрее и лучше растворяется в супе.
Когда фрикадельки уже начинают всплывать на поверхность - добавьте плавленый сыр и медленно размешивайте до полного растворения.
Попробуйте суп и при необходимости добавьте соль или специи. Снимите кастрюлю с огня.
Подавайте горячим, дополнив порцию сухариками. Их лучше добавлять непосредственно перед едой, чтобы они оставались хрустящими.
Советы по приготовлению
Этот суп я готовила в разных вариациях, и каждая из них оказалась удачной. Поэтому рецепт легко адаптировать под продукты, которые у вас есть под рукой:
Экспериментируйте с основанием. Куриный фарш можно заменить свиным или телячьим. Также вместо фрикаделек подойдут охотничьи колбаски или лосось. Колбаски лучше добавлять уже после плавленого сыра.
Добавляйте овощи. Кроме картофеля, в суп можно положить замороженный шпинат, тертую морковь или готовую овощную смесь для супов.
Изменяйте подачу. Суп хорошо сочетается с сухариками, гренками или бутербродами. Перед подачей его можно украсить мелко нарезанным укропом.
Блюдо содержит молочные продукты. Фарш может содержать аллергены в зависимости от состава. Дополнительные аллергены зависят от выбранных приправ, бульонных кубиков и сухариков.
Вас также может заинтересовать, как приготовить легкие намазки для бутербродов.