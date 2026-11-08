Сирний суп з фрикадельками: простий рецепт зігріваючого обіду від редакторки Styler (фото)

Сирний суп з фрикадельками

Інгредієнти:

картопля - 5 маленьких або 3 середніх шт,

курячий фарш - 350 г,

плавлені сирки - 150 г (2 шт),

вода - приблизно 2,5-3 л,

курячі бульйонні кубики - 2 шт,

сіль, перець та спеції - за смаком,

сухарики - для подачі, за бажанням.

Етапи приготування

Налийте воду в каструлю та доведіть до кипіння. Додайте два бульйонні кубики, перець та улюблені спеції. Можна попередньо відварити бульйон, проте особисто мені достатньо бульйону з фрикадельок.

Поки вода закипає, почистіть картоплю та наріжте невеликими кубиками, щоб вона швидше приготувалася.

Фарш викладіть у миску та додайте спеції. Ретельно перемішайте до однорідності. За бажанням можна додати дрібно нарізану цибулю та часник.

Сформуйте маленькі фрикадельки. Для цього використайте чайну ложку.

Спосіб формування фрикадельок (фото: Юлія Шиканова)

Викладіть у киплячий бульйон картоплю та фрикадельки. Варіть на середньому вогні до готовності картоплі і м'яса.

За цей час натріть плавлені сирки на дрібній терці. Також можна порізати їх кубиками, проте саме тертий варіант швидше і краще розчиняється у супі.

Тертий плавлений сир (фото: Юлія Шиканова)

Коли фрикадельки вже починають спливати на поверхню - додайте плавлений сир та повільно розмішуйте до повного розчинення.

Спробуйте суп і за потреби додайте сіль або спеції. Зніміть каструлю з вогню.

Готовий суп у каструлі (фото: Юлія Шиканова)

Подавайте гарячим, доповнивши порцію сухариками. Їх краще додавати безпосередньо перед їжею, щоб вони залишалися хрусткими.

Поради для приготування

Цей суп я готувала в різних варіаціях, і кожна з них виявилася вдалою. Тому рецепт легко адаптувати під продукти, які є у вас під рукою:

Експериментуйте з основою. Курячий фарш можна замінити свинячим або телячим. Також замість фрикадельок підійдуть мисливські ковбаски чи лосось. Ковбаски краще додавати вже після плавленого сиру.

Додавайте овочі. Окрім картоплі, до супу можна покласти заморожений шпинат, терту моркву або готову овочеву суміш для супів.

Змінюйте подачу. Суп добре смакує із сухариками, грінками або канапками. Перед подачею його також можна прикрасити дрібно нарізаним кропом.

Страва містить молочні продукти. Фарш може містити алергени залежно від складу. Додаткові алергени залежать від обраних приправ, бульйонних кубиків і сухариків.