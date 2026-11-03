Сочные голубцы из пекинской капусты в соусе из запеченного перца: пошаговый домашний рецепт (фото)

Ингредиенты

Ориентировочные пропорции на 12 голубцов:

пекинская капуста - 1 большой кочан;

филе куриного бедра - 500 г;

круглый шлифованный рис - 80 г;

сливки 20% - 40 мл;

сливочное масло - 10 г;

сладкая паприка - 1 ч. л.;

соль - по вкусу.

Для томатно-перечного соуса:

красный болгарский перец - 3 шт. (приблизительно 400 г);

томаты пелати в собственном соке - 400 г;

вода - 150 мл (при необходимости);

соль - по вкусу.

Для подачи:

пармезан 0 20 г по желанию.

Ориентировочное время приготовления: 1 час 40 минут - 2 часа, в зависимости от способа тушения и скорости подготовки ингредиентов.

Как приготовить

Запеките болгарский перец

Сначала я помыла три болгарских перца, удалила семена и разрезала каждый на четыре части. Выложила кусочки в мультипечь и запекала при температуре 180 градусов до мягкости. На это может понадобиться примерно 15-20 минут, а более толстым кусочкам - чуть больше.

После запекания перец нужно немного охладить и снять с него кожу. Благодаря этому соус будет иметь более нежную текстуру.

Подготовьте рис

Я использовала круглый шлифованный рис. Промыла 80 г крупы, залила около 200 мл воды и поставила на плиту.

После закипания убавила огонь и варила до полуготовности. Важно, чтобы рис оставался немного жестким внутри, ведь он еще будет готовиться вместе с голубцами. Лишнюю воду нужно слить, а крупе дать немного остыть.

Подготовьте пекинскую капусту

Осторожно отделите от начала примерно 12 крупных листьев. Опускайте их по 2-3 штуки в кипящую воду примерно на 1-2 минуты.

Я ориентировалась прежде всего на белую часть листа – она должна стать достаточно гибкой, чтобы капусту можно было завернуть без трещин.

После этого выложила листья на тарелку, дала ему остыть и осторожно срезала ножом выступающие толстые прожилки. Важно не прорезать лист насквозь.

Подготовленные листья пекинской капусты для голубцов (фото: Юлия Люшнева)

Сделайте начинку

Для голубцов я использовала филе куриного бедра, а не готовый магазинный фарш.

Мясо разделило на две неравные части. Приблизительно две трети измельчила в блендере короткими импульсами к консистенции фарша, а остальную часть нарезала маленькими кубиками.

Благодаря такому способу приготовления начинка имеет две текстуры – нежное измельченное основание и небольшие кусочки курицы.

Смешайте ингредиенты

К подготовленному мясу я добавила полуготовый рис, сливки 20%, сливочное масло, сладкую паприку и соль.

Все тщательно перемешало. Сначала использовала 30 мл сливок, затем добавила еще примерно 10 мл, чтобы получить желаемую консистенцию.

Начинка должна получиться нежной, но не редкой. Она должна держаться на ложке и не растекаться.

Куриная начинка с рисом и сливками для голубцов (фото: Юлия Люшнева)

Сформируйте голубцы

Подготовленные листья пекинской капусты разложите на рабочей поверхности белой частью к себе.

На каждый лист выложите порцию куриной начинки, накройте ее нижним краем капусты, заверните боковые части внутрь и сверните в направлении зеленого кончика.

Я старалась не затягивать голубцы слишком плотно, поскольку рис во время тушения еще немного увеличится в объеме.

Количество готовых голубцов будет зависеть от размера капустных листьев и количества начинки.

Приготовьте соус из запеченного перца

Очищенный болгарский перец я переложила в чашу блендера, добавила нарезанные томаты пелати в собственном соке и немного соли.

Измельчила все до однородной консистенции. Соус получился густым, поэтому для тушения его нужно немного разбавить водой.

Выложите голубцы в сковороду

Сначала я налила на дно кастрюли несколько столовых ложек томатно-перечного соуса.

Затем плотно выложила голубцы швом вниз и залила соусом. Добавила немного воды, чтобы жидкость доходила примерно до половины или двух третей высоты голубцов.

Если после формирования осталась начинка, из нее можно сделать небольшие тюфтельки и приготовить их вместе с голубцами.

Голубцы из пекинской капусты в соусе из запеченного перца и томатов (фото: Юлия Люшнева)

Протушите до готовности

Я готовила голубцы на стеклокерамической плите. Сначала увеличила нагрев, чтобы соус начал слегка кипеть, а затем убавила его до минимального, поддерживая тихое кипение.

Если у кастрюли крышка, голубцы можно тушить под ней примерно 40-55 минут. Без крышки приготовления может занять 55-60 минут. В таком случае периодически нужно поливать голубцы соусом и следить, чтобы жидкость не выкипала.

Время зависит от размера голубцов, толщины начинки и интенсивности нагрева.

Готовность важно проверять не только по мягкости капусты, но и по температуре куриной начинки. По рекомендациям FoodSafety.gov она должна достичь 74 градусов в центре.

С чем подавать

Готовые голубцы можно выложить на тарелку и обильно полить соусом из запеченного болгарского перца и томатов.

По желанию сверху можно добавить немного мелко натертого пармезана или подать блюдо с ложкой сметаны.

Поскольку голубцы уже содержат курицу и рис, дополнительный гарнир не обязателен. К ним хорошо подойдет легкий овощной салат.

Блюдо содержит молочные продукты. Если вы добавляете другие соусы или приправы, проверяйте их состав на возможные аллергены.