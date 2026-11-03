Сочные голубцы из пекинской капусты в соусе из запеченного перца: пошаговый домашний рецепт (фото)
Вкусные голубцы можно приготовить не только из белокочанной капусты. Для более нежного варианта подойдет пекинская, а обычную томатную заливку можно заменить густым соусом из запеченного болгарского перца и томатов пелати.
Собственной вариацией рецепта голубцов делится редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты
Ориентировочные пропорции на 12 голубцов:
- пекинская капуста - 1 большой кочан;
- филе куриного бедра - 500 г;
- круглый шлифованный рис - 80 г;
- сливки 20% - 40 мл;
- сливочное масло - 10 г;
- сладкая паприка - 1 ч. л.;
- соль - по вкусу.
Для томатно-перечного соуса:
- красный болгарский перец - 3 шт. (приблизительно 400 г);
- томаты пелати в собственном соке - 400 г;
- вода - 150 мл (при необходимости);
- соль - по вкусу.
Для подачи:
- пармезан 0 20 г по желанию.
Ориентировочное время приготовления: 1 час 40 минут - 2 часа, в зависимости от способа тушения и скорости подготовки ингредиентов.
Как приготовить
Запеките болгарский перец
Сначала я помыла три болгарских перца, удалила семена и разрезала каждый на четыре части. Выложила кусочки в мультипечь и запекала при температуре 180 градусов до мягкости. На это может понадобиться примерно 15-20 минут, а более толстым кусочкам - чуть больше.
После запекания перец нужно немного охладить и снять с него кожу. Благодаря этому соус будет иметь более нежную текстуру.
Подготовьте рис
Я использовала круглый шлифованный рис. Промыла 80 г крупы, залила около 200 мл воды и поставила на плиту.
После закипания убавила огонь и варила до полуготовности. Важно, чтобы рис оставался немного жестким внутри, ведь он еще будет готовиться вместе с голубцами. Лишнюю воду нужно слить, а крупе дать немного остыть.
Подготовьте пекинскую капусту
Осторожно отделите от начала примерно 12 крупных листьев. Опускайте их по 2-3 штуки в кипящую воду примерно на 1-2 минуты.
Я ориентировалась прежде всего на белую часть листа – она должна стать достаточно гибкой, чтобы капусту можно было завернуть без трещин.
После этого выложила листья на тарелку, дала ему остыть и осторожно срезала ножом выступающие толстые прожилки. Важно не прорезать лист насквозь.
Сделайте начинку
Для голубцов я использовала филе куриного бедра, а не готовый магазинный фарш.
Мясо разделило на две неравные части. Приблизительно две трети измельчила в блендере короткими импульсами к консистенции фарша, а остальную часть нарезала маленькими кубиками.
Благодаря такому способу приготовления начинка имеет две текстуры – нежное измельченное основание и небольшие кусочки курицы.
Смешайте ингредиенты
К подготовленному мясу я добавила полуготовый рис, сливки 20%, сливочное масло, сладкую паприку и соль.
Все тщательно перемешало. Сначала использовала 30 мл сливок, затем добавила еще примерно 10 мл, чтобы получить желаемую консистенцию.
Начинка должна получиться нежной, но не редкой. Она должна держаться на ложке и не растекаться.
Сформируйте голубцы
Подготовленные листья пекинской капусты разложите на рабочей поверхности белой частью к себе.
На каждый лист выложите порцию куриной начинки, накройте ее нижним краем капусты, заверните боковые части внутрь и сверните в направлении зеленого кончика.
Я старалась не затягивать голубцы слишком плотно, поскольку рис во время тушения еще немного увеличится в объеме.
Количество готовых голубцов будет зависеть от размера капустных листьев и количества начинки.
Приготовьте соус из запеченного перца
Очищенный болгарский перец я переложила в чашу блендера, добавила нарезанные томаты пелати в собственном соке и немного соли.
Измельчила все до однородной консистенции. Соус получился густым, поэтому для тушения его нужно немного разбавить водой.
Выложите голубцы в сковороду
Сначала я налила на дно кастрюли несколько столовых ложек томатно-перечного соуса.
Затем плотно выложила голубцы швом вниз и залила соусом. Добавила немного воды, чтобы жидкость доходила примерно до половины или двух третей высоты голубцов.
Если после формирования осталась начинка, из нее можно сделать небольшие тюфтельки и приготовить их вместе с голубцами.
Протушите до готовности
Я готовила голубцы на стеклокерамической плите. Сначала увеличила нагрев, чтобы соус начал слегка кипеть, а затем убавила его до минимального, поддерживая тихое кипение.
Если у кастрюли крышка, голубцы можно тушить под ней примерно 40-55 минут. Без крышки приготовления может занять 55-60 минут. В таком случае периодически нужно поливать голубцы соусом и следить, чтобы жидкость не выкипала.
Время зависит от размера голубцов, толщины начинки и интенсивности нагрева.
Готовность важно проверять не только по мягкости капусты, но и по температуре куриной начинки. По рекомендациям FoodSafety.gov она должна достичь 74 градусов в центре.
С чем подавать
Готовые голубцы можно выложить на тарелку и обильно полить соусом из запеченного болгарского перца и томатов.
По желанию сверху можно добавить немного мелко натертого пармезана или подать блюдо с ложкой сметаны.
Поскольку голубцы уже содержат курицу и рис, дополнительный гарнир не обязателен. К ним хорошо подойдет легкий овощной салат.
Блюдо содержит молочные продукты. Если вы добавляете другие соусы или приправы, проверяйте их состав на возможные аллергены.
Раньше мы рассказывали, как приготовить домашний борщ по семейному рецепту.