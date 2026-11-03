Соковиті голубці з пекінської капусти в соусі із запеченого перцю: покроковий домашній рецепт (фото)

Інгредієнти

Орієнтовні пропорції на 12 голубців:

пекінська капуста - 1 великий качан;

філе курячого стегна - 500 г;

круглий шліфований рис - 80 г;

вершки 20% - 40 мл;

вершкове масло - 10 г;

солодка паприка - 1 ч. л.;

сіль - до смаку.

Для томатно-перцевого соусу:

червоний болгарський перець - 3 шт. (приблизно 400 г);

томати пелаті у власному соку - 400 г;

вода - 150 мл (за потреби);

сіль - до смаку.

Для подачі:

пармезан - 20 г за бажанням.

Орієнтовний час приготування: 1 година 40 хвилин - 2 години, залежно від способу тушкування та швидкості підготовки інгредієнтів.

Як приготувати

Запечіть болгарський перець

Спочатку я помила три болгарські перці, видалила насіння та розрізала кожен на чотири частини. Виклала шматочки в мультипіч і запікала за температури 180 градусів до м'якості. На це може знадобитися приблизно 15-20 хвилин, а товстішим шматочкам - трохи більше.

Після запікання перець потрібно трохи охолодити та зняти з нього шкірку. Завдяки цьому соус матиме ніжнішу текстуру.

Підготуйте рис

Я використала круглий шліфований рис. Промила 80 г крупи, залила приблизно 200 мл води та поставила на плиту.

Після закипання зменшила вогонь і варила до напівготовності. Важливо, щоб рис залишався трохи твердим усередині, адже він ще готуватиметься разом із голубцями. Зайву воду потрібно злити, а крупі дати трохи охолонути.

Підготуйте пекінську капусту

Обережно відокремте від качана приблизно 12 великих листків. Опускайте їх по 2-3 штуки в киплячу воду приблизно на 1-2 хвилини.

Я орієнтувалася насамперед на білу частину листка - вона повинна стати достатньо гнучкою, щоб капусту можна було загорнути без тріщин.

Після цього виклала листя на тарілку, дала йому охолонути та обережно зрізала ножем виступаючі товсті прожилки. Важливо не прорізати листок наскрізь.

Підготовлене листя пекінської капусти для голубців (фото: Юлія Люшньова)

Зробіть начинку

Для голубців я використала філе курячого стегна, а не готовий магазинний фарш.

М'ясо розділила на дві нерівні частини. Приблизно дві третини подрібнила в блендері короткими імпульсами до консистенції фаршу, а решту нарізала маленькими кубиками.

Завдяки такому способу приготування начинка має дві текстури - ніжну подрібнену основу та невеликі шматочки курки.

Змішайте інгредієнти

До підготовленого м'яса я додала напівготовий рис, вершки 20%, вершкове масло, солодку паприку та сіль.

Усе ретельно перемішала. Спочатку використала 30 мл вершків, а потім додала ще приблизно 10 мл, щоб отримати бажану консистенцію.

Начинка повинна вийти ніжною, але не рідкою. Вона має триматися на ложці та не розтікатися.

Куряча начинка з рисом та вершками для голубців (фото: Юлія Люшньова)

Сформуйте голубці

Підготовлені листки пекінської капусти розкладіть на робочій поверхні білою частиною до себе.

На кожен листок викладіть порцію курячої начинки, накрийте її нижнім краєм капусти, загорніть бокові частини всередину та скрутіть у напрямку зеленого кінчика.

Я намагалася не затягувати голубці занадто щільно, оскільки рис під час тушкування ще трохи збільшиться в об'ємі.

Кількість готових голубців залежатиме від розміру капустяного листя та кількості начинки.

Приготуйте соус із запеченого перцю

Очищений болгарський перець я переклала в чашу блендера, додала нарізані томати пелаті у власному соці і трохи солі.

Подрібнила все до однорідної консистенції. Соус вийшов густим, тому для тушкування його потрібно трохи розбавити водою.

Викладіть голубці у сковорідку

Спочатку я налила на дно каструлі кілька столових ложок томатно-перцевого соусу.

Потім щільно виклала голубці швом донизу та залила рештою соусу. Додала трохи води, щоб рідина доходила приблизно до половини або двох третин висоти голубців.

Якщо після формування залишилася начинка, з неї можна зробити невеликі тюфтельки та приготувати їх разом із голубцями.

Голубці з пекінської капусти в соусі із запеченого перцю та томатів (фото: Юлія Люшньова)

Протушкуйте до готовності

Я готувала голубці на склокерамічній плиті. Спочатку збільшила нагрівання, щоб соус почав злегка кипіти, а потім зменшила його до мінімального, підтримуючи тихе кипіння.

Якщо каструля має кришку, голубці можна тушкувати під нею приблизно 40-55 хвилин. Без кришки приготування може тривати 55-70 хвилин. У такому разі потрібно періодично поливати голубці соусом і стежити, щоб рідина не википала.

Час залежить від розміру голубців, товщини начинки та інтенсивності нагрівання.

Готовність важливо перевіряти не лише за м'якістю капусти, а й за температурою курячої начинки. За рекомендаціями FoodSafety.gov, вона має досягти 74 градусів у центрі.

Із чим подавати

Готові голубці можна викласти на тарілку та щедро полити соусом із запеченого болгарського перцю й томатів.

За бажанням зверху можна додати трохи дрібно натертого пармезану або подати страву з ложкою сметани.

Оскільки голубці вже містять курку та рис, додатковий гарнір необов'язковий. До них добре підійде легкий овочевий салат.

Страва містить молочні продукти. Якщо додаєте інші соуси або приправи, перевіряйте їхній склад на можливі алергени.