Сочные каннеллони с фаршем в сливочном соусе: рецепт домашнего ужина (фото)

Домашние каннеллони с фаршем в сливочном соусе

За основу я взяла видеорецепт каннеллони с кулинарного YouTube-канала "Готуй, смакуй". Я решила адаптировать его под собственные вкусовые предпочтения, используя для приготовления мясной фарш, сливки, яйца и тертую моцареллу. Такое сочетание позволяет приготовить сытное блюдо без необходимости отдельно готовить соус на плите.

Больше всего мне нравится, что каннеллони не нужно предварительно отваривать, если на упаковке указано, что они подходят для запекания в сухом виде. Достаточно наполнить трубочки фаршем, выложить в форму и залить сливочно-сырной смесью.

Во время запекания макароны постепенно впитывают жидкость и становятся мягкими, а мясная начинка готовится внутри. Сверху образуется золотистая сырная корочка, которая дополняет нежный сливочный вкус блюда.

Ингредиенты для каннеллони с фаршем

Для приготовления 4-5 порций понадобятся:

Каннеллони - 250 г

Мясной фарш - 500 г

Сливки 4% - 500 мл

Яйца - 2 шт.

Тертая моцарелла - 200 г

Соль - 1 ч. л. без горки

Черный молотый перец - 0,5 ч. л.

Сушеный чеснок - 0,5 ч. л.

Молоко - 150 мл для дополнительной заливки

Время подготовки: 20 минут.

Время запекания: 55-65 минут.

Температура духовки: 180 градусов.

Как приготовить каннеллони с фаршем в духовке

Шаг 1. Подготовить мясную начинку

Сначала перекладываю мясной фарш в глубокую миску. Добавляю соль, черный молотый перец и сушеный чеснок. Все тщательно перемешиваю, чтобы специи равномерно распределились.

Для этого рецепта можно использовать свиной, говяжий или смешанный фарш. Лично я советую выбирать мясо с небольшим количеством жира, поскольку такая начинка после запекания будет более сочной.

Если фарш получается слишком плотным, добавляю 1-2 столовые ложки холодной воды и еще раз перемешиваю. Это помогает сделать начинку мягче и облегчает наполнение макаронных трубочек.

Шаг 2. Наполнить каннеллони фаршем

Беру сухие каннеллони и осторожно наполняю их подготовленной мясной начинкой. Делать это можно чайной ложкой, постепенно проталкивая фарш внутрь трубочки.

Главное - не утрамбовывать начинку слишком плотно, чтобы мясо равномерно прогрелось во время запекания.

После этого выкладываю наполненные каннеллони в один слой в форму для запекания. Стараюсь расположить их рядом, оставляя небольшие промежутки, чтобы сливочный соус мог попасть между трубочками.

Каннеллони с мясной начинкой (фото: Styler)

Шаг 3. Приготовить сливочно-сырную заливку

В отдельную глубокую миску вливаю 500 мл сливок. Добавляю два яйца и примерно половину тертой моцареллы - 100 г.

С помощью венчика тщательно перемешиваю все ингредиенты до однородности. По желанию можно добавить щепотку черного перца.

Сливки невысокой жирности имеют достаточно жидкую консистенцию, поэтому хорошо подходят для запекания сухих макаронных изделий. Именно благодаря достаточному количеству жидкости каннеллони постепенно размягчаются в духовке.

Яйца при нагревании помогают заливке загустеть, а сыр придает ей нежный сливочный вкус.

Приготовление сливочно-сырной заливки (фото: Styler)

Шаг 4. Залить каннеллони соусом

Готовую сливочно-сырную смесь равномерно выливаю в форму с каннеллони. Стараюсь распределить ее так, чтобы жидкость попала между всеми трубочками.

Важно, чтобы макароны были полностью или почти полностью покрыты заливкой. Если сливочной смеси недостаточно, добавляю до 150 мл молока.

Количество дополнительной жидкости зависит от размера формы. Если каннеллони лежат плотно в небольшой форме, сливочной заливки может хватить и без молока.

Оставшуюся моцареллу оставляю для завершающего этапа запекания, чтобы получить красивую румяную корочку.

Каннеллони в сливочной заливке перед запеканием (фото: Styler)

Шаг 5. Запечь каннеллони в духовке

Форму плотно накрываю фольгой и ставлю в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.

Запекаю примерно 45-50 минут. Благодаря фольге влага остается внутри формы, поэтому макаронные трубочки постепенно размягчаются, а мясная начинка готовится.

После этого осторожно снимаю фольгу и проверяю готовность каннеллони. Они должны быть мягкими, а мясо внутри - полностью приготовленным.

Посыпаю блюдо оставшейся тертой моцареллой и возвращаю в духовку еще на 10-15 минут, чтобы сыр расплавился и образовал золотистую корочку.

Если верх начинает слишком быстро подрумяниваться, а макароны еще остаются твердыми, форму стоит снова накрыть фольгой и продолжить запекание.

Шаг 6. Подать готовое блюдо

Готовые каннеллони достаю из духовки и оставляю примерно на 10 минут. За это время сливочно-сырная заливка немного загустеет, поэтому блюдо будет удобнее разделить на порции.

В результате получаются мягкие макаронные трубочки с сочной мясной начинкой и нежным сливочным вкусом. Сверху их покрывает румяная сырная корочка.

Готовые каннеллони с фаршем под сырной корочкой (фото: Styler)

Чем можно заменить моцареллу

Для приготовления каннеллони я использовала тертую моцареллу. Она хорошо плавится, имеет нежный сливочный вкус и образует аппетитную сырную корочку.

Но если моцареллы нет под рукой, ее можно заменить другими сортами сыра.

Гауда - один из лучших вариантов замены. Этот сыр хорошо плавится, имеет мягкий сливочный вкус и образует золотистую корочку. Для этого рецепта можно использовать 200 г гауды вместо моцареллы.

Эдам также хорошо подходит для запекания. Он имеет деликатный вкус и гармонично сочетается с мясной начинкой и сливками.

Можно также сочетать несколько сортов сыра. Например, использовать 100 г моцареллы и 100 г гауды. Такое сочетание позволяет получить нежную текстуру и более насыщенный вкус.

Что стоит учесть, чтобы каннеллони получились вкусными

Используйте достаточное количество соуса. Сухие каннеллони во время запекания впитывают много жидкости. Если заливки будет мало, макаронные трубочки могут остаться твердыми. Поэтому важно, чтобы соус хорошо покрывал их перед отправкой в духовку.

Не наполняйте трубочки слишком плотно. Мясная начинка должна равномерно прогреваться. Если сильно утрамбовать фарш, процесс приготовления может занять больше времени.

Не снимайте фольгу слишком рано. На первом этапе запекания она помогает удерживать влагу. Благодаря этому каннеллони становятся мягкими, а соус не испаряется слишком быстро.

Выбирайте подходящую форму. Лучше всего подходит посуда, в которой все каннеллони можно разместить в один слой. Так легче равномерно распределить заливку и контролировать готовность.

Следите за готовностью начинки. Поскольку фарш используется сырым, важно убедиться, что мясо полностью приготовилось. Ориентироваться только на румяную сырную корочку недостаточно.

Аллергены: глютен (пшеница), яйца, молоко и молочные продукты.