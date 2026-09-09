Блинчики "три стакана": быстрый рецепт с нежным заварным кремом

Ингредиенты для блинов

Для теста понадобятся обычные продукты, легко найти в любом магазине.

3 яйца,

2 ст. л. сахара,

щепотка соли,

300 мл молока,

300 мл муки,

300 мл кипятка,

2 ст. л. растительного масла.

Как приготовить блины

Яйца смешайте с сахаром и щепоткой соли. Влейте молоко, добавьте растительное масло и постепенно всыпьте муку.

Хорошо перемешайте тесто, чтобы не осталось комочков. После этого влейте 300 мл кипятка и снова тщательно перемешайте.

Разогрейте сковороду и выпекайте блины по бокам до готовности.

Как сделать заварной крем

Для крема нужны:

1 яйцо,

70 г сахара,

20 г крахмала,

270 мл молока,

50 г масла,

ваниль - по вкусу.

В кастрюле смешайте яйцо, сахар и крахмал. Добавить молоко и поставить смесь на слабый огонь.

Постоянно перемешивая, заварите крем до загустения. Затем добавьте 50 г масла, хорошо перемешайте и оставьте охлаждаться.

Готовые блины можно перемазать заварным кремом, сложив их один на один.

Перед подачей десерт следует немного охладить, чтобы крем лучше держал форму.

Такие блины получаются нежными, ароматными и сытными, а благодаря простым ингредиентам рецепт можно приготовить без больших затрат.

Смачного!