Высокие и пышные, а не "забитые" тестом: что добавить в домашние кексы для идеального результата
Домашние кексы могут быть тяжелыми и плотными, даже если готовить их из самых простых продуктов. Значения имеют не только пропорции, но и сода, кислый компонент теста и даже то, насколько долго вы его вымешиваете.
Styler рассказывает, как приготовить пухлые домашние кексы и что следует учесть, чтобы не испортить их текстуру.
Что понадобится для кексов
Рецептом домашней выпечки поделилась кулинарная блоггерша bude_smachno_razom в Instagram.
Для приготовления понадобятся:
- яйца - 2 шт.
- сахар - 220 г
- ванильный сахар - 1 пакетик
- соль - щепотка
- сметана - 250 г
- масло - 75 мл
- сода - 1 ч. л.
- уксус - для погашения соды
- мука - 430 г
- изюм или сушеная клюква - по желанию.
Как приготовить домашние кексы
К яйцам добавьте обычный и ванильный сахар, а также щепотку соли. Взбейте все миксером или венчиком до образования светлой пышной массы.
Добавьте сметану и растительное масло, перемешайте. Соду погасите уксусом и введите в смесь.
Постепенно добавьте муку. По желанию всыпьте изюм или сушеную клюкву и осторожно перемешайте тесто.
Распределите его по формам для кексов и выпекайте до готовности.
Поставьте кексы в разогретую духовку до 200 градусов и выпекайте примерно 20-25 минут в режиме верхнего / нижнего нагрева без конвекции.
Что делает кексы рыхлыми
Один из важных компонентов в этом рецепте - пищевая сода. Как объясняют специалисты King Arthur Baking, сода нуждается в кислом компоненте: во время реакции образуется углекислый газ, который помогает выпечке подниматься. Кислым компонентом может быть, в частности уксус, сметана или йогурт.
В этом рецепте есть сразу и сметана, и уксус, которым автор гасит соду. В то же время реакция соды с кислотой начинается сразу после их контакта. Поэтому тесто, в котором сода используется как разрыхлитель, не стоит надолго оставлять ждать - лучше отправлять его в духовку после приготовления.
Из-за какой ошибки кексы могут получиться "забитыми"
А вот здесь есть нюанс, которого нет в самом рецепте. После добавления муки не следует стараться долго вымешивать тесто до совершенно гладкой консистенции.
В рекомендациях King Arthur Baking для приготовления мафинов отмечено, что жидкие и сухие компоненты нужно смешивать недолго и осторожно. Небольшие комочки в тесте вполне допустимы.
Чрезмерное вымешивание после добавления муки способствует более сильному развитию клейковины, поэтому готовая выпечка может получить более плотную и жесткую текстуру.
Поэтому правило здесь простое: нужно хорошо взбить яйца с сахаром в начале, но после добавления муки работать с тестом гораздо деликатнее.
Как понять, что кексы готовы
Румяная верхушка еще не всегда означает, что кексы полностью пропеклись внутри.
Самое простое - проверить их деревянной шпажкой или зубочисткой. Вставьте ее внутрь одного из центральных кексов: если она выходит без сырого теста, выпечку можно доставать. Такой способ проверки готовности используют и в рецептах профессиональных пекарей.
После выпечки дайте кексам немного остыть, а затем уже доставайте из формы.
Ранее Styler рассказывал рецепт пирога с помидорами от Валентины Хамайко.