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Вкусно 20 августа 2026, 15:52

Высокие и пышные, а не "забитые" тестом: что добавить в домашние кексы для идеального результата

Золотистая корочка, нежная середина - и никаких сложных кулинарных уловок
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Как готовить пышные кексы (изображение сгенерировано с помощью ИИ)
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Домашние кексы могут быть тяжелыми и плотными, даже если готовить их из самых простых продуктов. Значения имеют не только пропорции, но и сода, кислый компонент теста и даже то, насколько долго вы его вымешиваете.

Styler рассказывает, как приготовить пухлые домашние кексы и что следует учесть, чтобы не испортить их текстуру.

Что понадобится для кексов

Рецептом домашней выпечки поделилась кулинарная блоггерша bude_smachno_razom в Instagram.

Для приготовления понадобятся:

  • яйца - 2 шт.
  • сахар - 220 г
  • ванильный сахар - 1 пакетик
  • соль - щепотка
  • сметана - 250 г
  • масло - 75 мл
  • сода - 1 ч. л.
  • уксус - для погашения соды
  • мука - 430 г
  • изюм или сушеная клюква - по желанию.

Как приготовить домашние кексы

К яйцам добавьте обычный и ванильный сахар, а также щепотку соли. Взбейте все миксером или венчиком до образования светлой пышной массы.

Добавьте сметану и растительное масло, перемешайте. Соду погасите уксусом и введите в смесь.

Постепенно добавьте муку. По желанию всыпьте изюм или сушеную клюкву и осторожно перемешайте тесто.

Распределите его по формам для кексов и выпекайте до готовности.

Поставьте кексы в разогретую духовку до 200 градусов и выпекайте примерно 20-25 минут в режиме верхнего / нижнего нагрева без конвекции.

Что делает кексы рыхлыми

Один из важных компонентов в этом рецепте - пищевая сода. Как объясняют специалисты King Arthur Baking, сода нуждается в кислом компоненте: во время реакции образуется углекислый газ, который помогает выпечке подниматься. Кислым компонентом может быть, в частности уксус, сметана или йогурт.

В этом рецепте есть сразу и сметана, и уксус, которым автор гасит соду. В то же время реакция соды с кислотой начинается сразу после их контакта. Поэтому тесто, в котором сода используется как разрыхлитель, не стоит надолго оставлять ждать - лучше отправлять его в духовку после приготовления.

Из-за какой ошибки кексы могут получиться "забитыми"

А вот здесь есть нюанс, которого нет в самом рецепте. После добавления муки не следует стараться долго вымешивать тесто до совершенно гладкой консистенции.
В рекомендациях King Arthur Baking для приготовления мафинов отмечено, что жидкие и сухие компоненты нужно смешивать недолго и осторожно. Небольшие комочки в тесте вполне допустимы.

Чрезмерное вымешивание после добавления муки способствует более сильному развитию клейковины, поэтому готовая выпечка может получить более плотную и жесткую текстуру.

Поэтому правило здесь простое: нужно хорошо взбить яйца с сахаром в начале, но после добавления муки работать с тестом гораздо деликатнее.

Как понять, что кексы готовы

Румяная верхушка еще не всегда означает, что кексы полностью пропеклись внутри.

Самое простое - проверить их деревянной шпажкой или зубочисткой. Вставьте ее внутрь одного из центральных кексов: если она выходит без сырого теста, выпечку можно доставать. Такой способ проверки готовности используют и в рецептах профессиональных пекарей.

После выпечки дайте кексам немного остыть, а затем уже доставайте из формы.

кекси Рецепты
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