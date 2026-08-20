Високі й пухкі, а не "забиті" тістом: що додати у домашні кекси для ідеального результату

Що знадобиться для кексів

Рецептом домашньої випічки поділилася кулінарна блогерка bude_smachno_razom в Instagram.

Для приготування знадобляться:

яйця - 2 шт.

цукор - 220 г

ванільний цукор - 1 пакетик

сіль - дрібка

сметана - 250 г

олія - 75 мл

сода - 1 ч. л.

оцет - для погашення соди

борошно - 430 г

родзинки або сушена журавлина - за бажанням.

Як приготувати домашні кекси

До яєць додайте звичайний і ванільний цукор, а також дрібку солі. Збийте все міксером або вінчиком до утворення світлої пишної маси.

Додайте сметану та олію, перемішайте. Соду погасіть оцтом та введіть у суміш.

Поступово додайте борошно. За бажанням всипте родзинки або сушену журавлину та обережно перемішайте тісто.

Розподіліть його по формах для кексів та випікайте до готовності.

Поставте кекси у розігріту до 200 градусів духовку та випікайте приблизно 20-25 хвилин у режимі верхнього / нижнього нагріву без конвекції.

Що робить кекси пухкими

Один із важливих компонентів у цьому рецепті - харчова сода. Як пояснюють фахівці King Arthur Baking, сода потребує кислого компонента: під час реакції утворюється вуглекислий газ, який допомагає випічці підніматися. Кислим компонентом може бути, зокрема, оцет, сметана або йогурт.

У цьому рецепті є одразу і сметана, і оцет, яким авторка гасить соду. Водночас реакція соди з кислотою починається відразу після їх контакту. Тому тісто, в якому сода використовується як розпушувач, не варто надовго залишати чекати - краще відправляти його в духовку після приготування.

Через яку помилку кекси можуть вийти "забитими"

А ось тут є нюанс, якого немає в самому рецепті. Після додавання борошна не варто намагатися довго вимішувати тісто до абсолютно гладкої консистенції.

У рекомендаціях King Arthur Baking для приготування мафінів зазначено, що рідкі та сухі компоненти потрібно змішувати недовго й обережно. Невеликі грудочки в тісті цілком допустимі.

Надмірне вимішування після додавання борошна сприяє сильнішому розвитку клейковини, через що готова випічка може отримати щільнішу та жорсткішу текстуру.

Тому правило тут просте: треба добре збити яйця з цукром на початку, але після додавання борошна працювати з тістом значно делікатніше.

Як зрозуміти, що кекси готові

Рум'яна верхівка ще не завжди означає, що кекси повністю пропеклися всередині.

Найпростіше - перевірити їх дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Вставте її в середину одного з центральних кексів: якщо вона виходить без сирого тіста, випічку можна діставати. Такий спосіб перевірки готовності використовують і в рецептах професійних пекарів.

Після випікання дайте кексам трохи охолонути, а вже потім діставайте з форми.