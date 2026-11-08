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Вкусно 08 ноября 2026, 07:38

Высокобелковая пицца на сковороде с ветчиной и сыром: простой рецепт за 20 минут (фото)

В половине этой пиццы с ветчиной и сыром гауда - около 30 г белка
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Мужчина держит высокобелковую пиццу (коллаж: Styler)
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Высокобелковую пиццу можно приготовить даже при отключениях света, если дома есть газовая плита. Понадобится только одна сковорода с крышкой - сначала на ней подрумяним лепешку из кисломолочного сыра, а затем добавим ветчину и творог.

Редактор Styler Юлия Люшнева делится рецептом пиццы на сырной основе и рассказывает, чем можно заправить желтые черри перед подачей.

Ингредиенты для пиццы на творожной основе

Из этих продуктов выйдет одна пицца диаметром около 20 см на две порции. Ориентировочное время приготовления - 20 минут.

Для лепешки

  • творог в брикете - 200 г
  • яйцо - 1 шт.
  • цельнозерновая пшеничная мука - 2 ст. л.
  • соль - щепотка

Для начинки, ориентировочно

  • ветчина - 40 г
  • хорошо плавящийся сыр - 40 г
  • желтые помидоры черри - 5-6 шт.
  • густой томатный соус - 1 ст. л.

Для заправки черри по желанию - 1 ч. л. маринада из-под огурцов и ч. л. зернистой горчицы.

Как приготовить пиццу на сковороде

Замесите творожную основу

Для лепешки я взяла творог в брикете. Если в обертке собралась сыворотка, сначала слейте ее, чтобы основа лучше держала форму.

Переложите сыр в миску и разомните вилкой. Добавьте яйцо и щепотку соли, всыпьте муку и перемешайте. Должна получиться густая масса, которую можно разминать руками.

Подрумяньте корж и подготовьте черри

Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне. Выложите творожную массу и распределите ее тыльной стороной ложки. Сформируйте круглый корж толщиной чуть меньше сантиметра, разровняв его и по краям, и в центре. Накройте крышкой и жарьте на слабом огне.

Тем временем тонко нарежьте ветчину и сыр, а желтые черри разрежьте пополам. Если хотите добавить сладковатые помидоры легкой кислинки, смешайте огуречный маринад с зернистой горчицей. Заправьте половинки черри и оставьте в миске, пока готовится пицца.

Добавьте сыр и ветчину

Приблизительно через 5-7 минут поднимите край коржа широкой лопаткой. Когда низ подрумянится, а края будут держать форму, осторожно переверните основание. Если край еще сминается под лопаткой, оставьте лепешку под крышкой еще на минуту и проверьте снова.

Смажьте подрумяненную сторону тонким слоем томатного соуса. Разложите ломтики сыра, а сверху них - ветчину. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне примерно 4-6 минут. Сыр должен расплавиться, а середина коржа - полностью схватиться.

Переложите пиццу на тарелку и выложите сверху черри. Если использовали горчичную заправку, оставьте лишнюю жидкость в миске, чтобы корж сохранил румяную корочку.

Пицца на сырной основе с ветчиной и сыром, которую я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

сколько белка в одной порции

Основную часть белка здесь дает сам корж. Для примера возьмем творог жирностью 5%, на этикетке которого указано 16 г белка на 100 г. В брикете весом 200 г это 32 г белка.

Яйцо и две равные ложки цельнозерновой муки добавляют еще около 8 г. Следовательно, во всем корже получается примерно 40 г белка. Если добавить по 40 г ветчины и гауды, ориентир для готовой пиццы - 60 г белка, или около 30 г в половине. Более точное значение будет зависеть от состава продуктов, которые вы выберете.

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