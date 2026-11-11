Высокобелковый салат с тунцом, нутом и йогуртовой заправкой: рецепт без света за 10 минут (фото)
При отключении света не обязательно ограничиваться бутербродами или перекусами. Даже без плиты и духовки можно приготовить сытный салат с высоким содержанием белка, который можно приготовить за 10 минут.
Быстрым рецептом салата с тунцем делится редактор Styler Юлия Люшнева.
Салат с тунцом и нутом - рецепт
На этот раз хотелось поэкспериментировать и сочетать консервированный тунец с нутом, свежими овощами и йогуртовой заправкой. Мне понравился результат: салат получился вкусным, а для приготовления не нужна плита, духовка или блендер.
Ингредиенты:
- молодой шпинат - 30 г
- консервированный нут - 45 г
- болгарский перец - 20 г
- помидор - 10 г
- лук - 5 г
- оливки без косточек - 10 г
- тунец в собственном соке - 80 г
- помидоры черри - 40 г.
Для соуса:
- греческий йогурт 4% без добавленного сахара - 100 г
- вяленые томаты - 5 г
- лимонный сок - примерно 1 ч. л.
- прованские травы - по вкусу
- соль - щепотка.
Время приготовления: 10 мин.
Количество порций: 1.
Способ приготовления
- Промойте и обсушите шпинат, выложите на тарелку.
- С консервированного нута слейте жидкость. Болгарский перец, помидор, лук и оливки нарежьте небольшими кусочками.
- Выложите нут с овощами поверх шпината.
- С тунца слейте жидкость. Осторожно разделите рыбу вилкой на большие кусочки и добавьте в салат.
- Помидоры черри разрежьте и разложите вокруг тунца.
- Для соуса промокните вяленые томаты бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнее масло. Мелко нашинкуйте.
- Смешайте греческий йогурт, вяленые помидоры, лимонный сок и прованские травы.
- Выложите густую заправку небольшими порциями поверх салата. Подавайте сразу.
Калорийность и БЖУ салата с тунцом
Благодаря тунцу и греческому йогурту салат содержит много белка. Нут и овощи добавляют блюду клетчатку и делают его более питательной.
Ориентировочное КБЖУ одной порции:
- калорийность - 265 ккал
- белки - 32 г
- жиры - 7 г
- углеводы - 18 г.
Расчет сделан на основе питательной ценности продуктов, которые я использовала. Фактическое КБЖУ может отличаться в зависимости от производителя и пропорций ингредиентов.
Аллергены: рыба, молоко и молочные продукты (лактоза).
Раньше мы рассказывали, как приготовить быстрый высокобелковый салат с ветчиной без света.