rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Вкусно Запеченный хек: быстрый рецепт ароматной рыбы со специями и соевым маринадом
Вкусно 20 сентября 2026, 17:21

Запеченный хек: быстрый рецепт ароматной рыбы со специями и соевым маринадом

Нежную рыбку с румяной корочкой можно приготовить без сложного кляра или длительного маринования
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Запеченный хек в ароматном маринаде (фото: Styler)
Поделиться:

Хек обладает нежным мясом, которое легко пересушить во время запекания, поэтому важную роль играет маринад. Смесь масла, соевого соуса, кетчупа и лимонного сока придает рыбе выразительный вкус и помогает сохранить его сочность.

Styler делится простым рецептом хека, запеченного в духовке.

Как запечь хек

Для блюда будет нужно около килограмма рыбы и несколько ингредиентов для маринада.

Ингредиенты:

  • хек - 1 кг;
  • масло - 50 мл;
  • соевый соус - 50 мл;
  • кетчуп - 2 ст. л.;
  • лимонный сок - 1 ст. л.;
  • специи к рыбе - по вкусу;
  • соль - по вкусу.

Способ приготовления - все максимально просто

Хек очистите, по необходимости нарежьте порционными кусками и обсушите.

Для маринада смешайте растительное масло, соевый соус, кетчуп и лимонный сок. Добавьте специи и при необходимости немного соли.

Смажьте рыбу маринадом и оставьте на несколько минут, чтобы она пропиталась вкусами.

Переложите хек в форму для запекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.

Запекайте примерно 40 минут, ориентируясь на размер кусков и особенности вашей духовки.

Приятного аппетита!

Ранее Styler рассказывал, как приготовить куриное филе так, чтобы оно оставалось сочным и нежным, а не становилось сухим после запекания.

Рецепты
Читайте также Герои "Холостяка" сейчас: как живут и с кем встречаются Цымбалюк, Терен и Топольский 20 сентября 2026, 16:03 Трендовый маникюр осени-2026: цветочные, пастельные и яркие дизайны для вдохновения 20 сентября 2026, 14:41 День учителя в Украине: когда празднуют и что не советуют дарить сами преподаватели 20 сентября 2026, 13:34 Не доверяйте им лишнего: Близнецы и Водолеи больше всего любят сплетничать 20 сентября 2026, 12:00
Больше интересного
Полезное Почему мы выбираем "не тех" партнеров: психолог о сценариях, которые тянутся с детства 20 сентября 2026, 11:14
Люди Собственный бизнес Свитолиной, Усика и Астафьевой: какие компании и проекты развивают украинские звезды 20 сентября 2026, 09:08
Вкусно Вафельный торт со сгущенкой и арахисом: праздничная версия знакомого десерта 20 сентября 2026, 08:17
Гороскопы Таро-гороскоп на 20 сентября: прогнозы для Овнов, Дев и Скорпионов 20 сентября 2026, 06:07
Гороскопы Раки, Весы и Водолеи: астролог Руби Миранда рассказала, кому 20 сентября обещают удачу 19 сентября 2026, 20:16