Запеченный хек: быстрый рецепт ароматной рыбы со специями и соевым маринадом
Хек обладает нежным мясом, которое легко пересушить во время запекания, поэтому важную роль играет маринад. Смесь масла, соевого соуса, кетчупа и лимонного сока придает рыбе выразительный вкус и помогает сохранить его сочность.
Styler делится простым рецептом хека, запеченного в духовке.
Как запечь хек
Для блюда будет нужно около килограмма рыбы и несколько ингредиентов для маринада.
Ингредиенты:
- хек - 1 кг;
- масло - 50 мл;
- соевый соус - 50 мл;
- кетчуп - 2 ст. л.;
- лимонный сок - 1 ст. л.;
- специи к рыбе - по вкусу;
- соль - по вкусу.
Способ приготовления - все максимально просто
Хек очистите, по необходимости нарежьте порционными кусками и обсушите.
Для маринада смешайте растительное масло, соевый соус, кетчуп и лимонный сок. Добавьте специи и при необходимости немного соли.
Смажьте рыбу маринадом и оставьте на несколько минут, чтобы она пропиталась вкусами.
Переложите хек в форму для запекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.
Запекайте примерно 40 минут, ориентируясь на размер кусков и особенности вашей духовки.
Приятного аппетита!
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