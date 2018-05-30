Організатори Ulichnaya Eda запрошують всіх ненадовго перервати програму "Схудни до літа"

На фестивалі організатори доведуть, що ЗСЖ і інші радощі життя – цілком сумісні

2-3 червня організатори фестивалю Ulichnaya Eda запрошують всіх ненадовго перервати програму "Схудни до літа" на фестивалі Cheat Meal. Перша Ulichanaya Eda в 2018 році на Арт-заводі "Платформа" буде проходити під девізом "Раз в рік можна".

Поняття cheat meal прийшло зі світу бодібілдингу. Перед змаганнями спортсмени тримають сувору дієту, яка розписана по грамах. Але раз на тиждень вони можуть дозволити прийом їжі без обмежень. Згодом, спрощена версія чітміла перейшла у повсякденність людей, що ведуть здоровий спосіб життя. 6 днів на тиждень харчуватися правильно, а 1 їсти все, що заманеться. На фестивалі організатори доведуть, що ЗСЖ та інші радощі життя - цілком сумісні.

У Києві пройде фестиваль Cheat Meal (фото: прес-служба)

70 точок фуд-кортів, де гості зможуть підібрати будь-які страви: від дієтичних, вегетаріанських і екзотичних до класичного чітмілу (бургерів, свинячих реберець і чуррос). Вранці вам приготує сніданок шеф-адміністратор Аннет Амеган і фуд-дилер Крістіна Коваленко. А віртуози програми "МастерШеф": Євген Клопотенко, Асмік Гаспарян і Даня Ківа проведуть для гостей майстер-класи.

У Києві пройде фестиваль Cheat Meal (фото: прес-служба)

Прямо на фестивалі можна буде зігнати зайві калорії: 2 червня відкривається чемпіонат з баскетболу Monbat Open у форматі команд 3 на 3; танцюйте під музику, катайтеся на скімборду і грайте у футбол в надувних кулях.

У Києві пройде фестиваль Cheat Meal (фото: прес-служба)

Після інтенсивних занять спортом неспішно прогулятися Gift Market від "Штуки"- саме те. Більше 50 точок з сотнями милих і гарних подарунків: прикраси, блокнотики, одяг і навіть шкіряні фетиш-маски.

Після інтенсивних занять спортом неспішно прогулятися по Gift Market від "Штуки" - саме те. Більше 50 точок з сотнями милих і гарних подарунків: прикраси, блокноти, одяг і навіть шкіряні фетиш-маски.

Мами з дітьми зможуть якісно відпочити – на фестивалі працюватиме зона Kinder Park де є все, що потрібно. Бар для матусь Mom is ... і спеціальний Mama Lounge з важливими лекціями про батьківство. Для самих маленьких буде зона сповивання і кімната для годування. Для старших діток - стільці для годування і навіть зона підігріву їжі.

Максимальна концентрація радості і веселощів буде у ігровій зоні Kinder. Тут маленьких гостей фестивалю чекають дитячі аніматори, баскетбольний і футбольний майданчик, боулінг, батут і кумедна фото-зона. Всіма улюблені феї Winx проводитимуть майстер-класи з виготовлення спідничок із фатину, а кожна чарівна дівчинка отримає аквагрим. Активні дітки зможуть навчитися футболу разом з Arsenal-KIDS.

За 17-річну кар'єру група СКАЙ випустила 6 повноформатних альбомів, які побували в ротації практично всіх українських телеканалів і радіостанцій, зібрала сотні солдаутов в Україні та за її межами. 2 червня о 19:00 на Зеленій сцені Ulichnaya Eda готова не тільки прийняти, але і нагодувати багатотисячну армію фанатів СКАЙ.

А самим довгоочікуваним музичним гостем 3-го червня буде Bahroma. Святослав Вакарчук їх охарактеризував як "групу, якій притаманне рідкісне для музикантів пострадянського простору якість – інтелігентність".

Відео з YouTube/BAHROMA

Квитки можна купити за посиланням.

Нагадаємо, 15-16 червня в Києві відбудеться фестиваль "Білі ночі".