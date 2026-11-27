Как прошло свидание Кравцова и Конате

В конце шестого выпуска "Холостяка" Вячеслав Кравцов заинтриговал зрителей, когда Любовь Конате провел к автомобилю, не вручив ей розы, и поехал вместе с ней.

По дороге пара обсудила возникающие между ними на протяжении проекта недоразумения. Баскетболист отметил, что осознал, насколько важно проговаривать с Любовью моменты, которые ее смущают.

Постепенно разговор приобрел романтический характер. Кравцов начал делать участницы комплименты и признался, что во время встреч со всеми девушками в первую очередь обращает внимание именно на нее.

"Ты каждый раз так хороша, когда приходишь. Когда выходите все, я в первую очередь на тебя смотрю", - сказал Вячеслав.

Вячеслав Кравцов и Любовь Конате (скриншот)

Кравцов устроил романтический сюрприз

Когда пара прибыла на место, Любовь не смогла сдержать эмоций от подготовленного сюрприза. На большом экране высветилась надпись, примет ли она розу.

Кравцов вручил девушке розу, которую она с удовольствием приняла. Сам баскетболист признался, что испытывает теплые чувства к участнице и хочет продолжить развивать их отношения.

"Внутри у меня очень теплые ощущения к ней. Я хочу дать нам шанс", – поделился главный герой.

Романтический момент завершился первым поцелуем Вячеслава и Любви, ставшего вторым для баскетболиста на проекте.

Конате не скрывала восторга от свидания и отметила, что была переполнена эмоциями.

"Мне кажется, что это было очень романтично", – призналась участница.

Первый поцелуй Вячеслава Кравцова и Любви Конате (скриншот)

Почему Кравцов повез Любовь Конате в отель

После поцелуя баскетболист признался, что подготовил для нее еще один сюрприз. Пара отправилась в гостиницу, где Вячеслав забронировал для участницы отдельный номер.

Кравцов объяснил, что заметил, насколько Любви трудно постоянно находиться в окружении других девушек. Именно поэтому он решил дать ей возможность побыть одному, отдохнуть и эмоционально перезагрузиться.

Сама Конате призналась, что не хотела прощаться с баскетболистом, потому что стремилась провести с ним больше времени, пообщаться и снова поцеловаться.

Вячеслав Кравцов и Любовь (скриншот)

Подводя итоги свидания, участник отметила, что поступки Вячеслава помогли ей убедиться в его симпатии. Для девушки было важно, что мужчина готов к ней прислушиваться, учитывать ее потребности и удивлять.

"Сегодня он показал, что я ему важна", - подытожила Любовь.