Как прошло свидание Кравцова и Хилюк

Кравцов направил письмо в дом, где пригласил Викторию на личное свидание. Свидание началось на крыше дома, где Кравцов предложил ей написать на листках, в которых есть зерна, эмоцию из прошлых отношений.

"Мы бросим эти самолетики как можно дальше. Когда они приземлятся - они прорастут, как и растут новые отношения и новая любовь" - объяснил свою идею Слава.

Начало свидания Виктории и Славы (скриншот)

Герои свидания прописывали такие слова, как "обман", "безразличие", "измена" и делились отрицательным опытом. Виктория поделилась личной историей о созависимых отношениях, в которых она пережила много болезненных моментов. Девушка отметила, что эта практика помогла ей отпустить старые обиды и эмоции.

Момент запуска самолетов (скриншот)

Виктория рассказала, что никогда не летала на самолете, но очень бы хотела. Кравцов решил исполнить ее мечту настолько, сколь возможно в условиях полномасштабного вторжения. Он устроил романтический ужин прямо на крыле самолета.

Виктория и Вячеслав на свидании на крыле самолета (скриншот)

Вячеслав рассказывал о своем прошлом, что по образованию он инженер, а также поделился, что в школе был отличником по техническим наукам: алгебра, геометрия, физика. Кроме этого, он предложил сделать несколько фотографий. Далее он предложил Виктории на еще одном листе с семенами написать или нарисовать эмоции, которые они хотели бы взять в будущие отношения.

Слова на листе (скриншот)

Свидание завершилось тем, что Виктория и Вячеслав посадили этот лист. Как позже стало известно, после экватора проекта на свидании никто больше не будет получать розы.

Что об участии в проекте "Холостяк" рассказала участница, которая уже уехала домой

Ранее участница "Холостяка-15" Екатерина Петренко, покинувшая проект в четвертом выпуске, рассказала в интервью Styler о своих чувствах к главному герою. Она призналась, что пришла на шоу именно ради него, ведь знала мужчину много лет и даже воображала себя в финале. В то же время после свидания Екатерина поняла, что Кравцов не почувствовал к ней романтического влечения, и поблагодарила его за то, что он не стал затягивать их общение.

"Просто он не почувствовал влечения ко мне, эмоционального интереса, чтобы построить отношения со мной. И это окей, это неприятно в моменте слышать, но это хорошо", - рассказала Петренко.