Почему Елизавета Колношенко покинула "Холостяк"

Елизавета Колношенко стала одной из участниц, для которых шестая неделя на проекте оказалась последней. Причем она завершила участие еще до церемонии роз, на которой Вячеслав Кравцов обычно решает, с кем хочет продолжить знакомство.

После видеообращения родных девушек Кравцов позвал Колношенко на личный разговор. На нем он сказал, что продюсеры шоу рассказали, что она брала у них телефон и сказала, что она не звонила "Стасу", хотя у них остался вызов. Елизавета попыталась соврать, но у Вячеслава были скриншоты звонков и номера телефона. Сначала девушка сказала, что это ее помощница, потом, что айтишник и Слава отметил, что готов был бы закрыть глаза на эту ситуацию, если бы она призналась честно.

Напряженный разговор Вячеслава и Елизаветы (скриншот)

Затем девушка объяснила, что Стас привозил ей чемоданы с вещами, потому что ее отец много работает и занят. Кравцов отметил, что она призналась только под давлением и прямыми фактами, а не от вопроса. Кроме того, он сказал, что не такая она уж искренняя, как говорила. Учитывая вышесказанное, Кравцов принял решение поставить точку в их общении и попросил покинуть проект.

Кто такая Елизавета Колношенко и как складывалась ее история на проекте

24-летняя Елизавета Колношенко, также известная как Lisa Muse, родом из Херсона. Сейчас она живет в Киеве, занимается предпринимательством и является соучредителем диджитал-агентства, которое специализируется на продвижении брендов в социальных сетях.

На "Холостяк" девушка пришла с желанием выстроить серьезные отношения. Во Вячеславе Кравце ее заинтересовали целеустремленность, сильный характер и успеваемость.

Знакомство пары оказалось особенным. Елизавета решила произвести впечатление не рассказами о себе, а музыкой. Она сыграла для баскетболиста на фортепиано, и это выступление настолько заинтересовало мужчину, что он подарил ей розу первого впечатления.

Однако в дальнейшем их отношения развивались не столь стремительно. В пятом выпуске Елизавета попала на двойное свидание с Дарьей Харитоновой. Девушки соревновались на велотреке, а победительница получала право избрать продолжение встречи.

Дарья выиграла соревнование и выбрала отдых в спа. Сначала Кравцов провел время с Елизаветой во время массажа, а затем остался с Харитоновой в бассейне. Там между главным героем и Дарьей состоялся первый поцелуй сезона.

Тем не менее, в конце пятого выпуска Елизавета получила возможность продолжить знакомство с баскетболистом. Однако на следующей неделе ее история на проекте завершилась.