Первое свидание на "Холостяке": Кравцов устроил романтическую встречу для пиарщицы Никитюк

Как прошло первое свидание Кравцова и Полянской

Вячеслав решил устроить Валерии необычное свидание и подарить ей возможность почувствовать себя героиней сказки.

Баскетболист признался, что во время первого знакомства она напомнила ему сказочного персонажа. Именно эта ассоциация вдохновила его на идею романтического сюрприза.

Для начала "Холостяк" подготовил участнице роскошное платье, которое должно было дополнить сказочную атмосферу их первой встречи.

Кравцов подготовил для Валерии сказочный наряд (скриншот: СТБ)

После перевоплощения Полянской ожидал еще один неожиданный поворот. Кравцов завязал девушке глаза и повез ее на автомобиле к месту свидания, чтобы сохранить интригу.

Но самое интересное было впереди. Вместо обычного романтического ужина Вячеслав подготовил для Валерии встречу прямо в воздухе.

Для пара обустроили специальную подвесную платформу, украшенную зеленью и цветами. С помощью автокрана конструкцию подняли над землей, откуда открывался живописный вид на город и природу

Вячеслав Кравцов и Валерия Полянская на свидании в воздухе (скриншот: СТБ)

Однако встреча запомнилась не только необычной локацией. При свидании Валерия и Вячеслав начали говорить о личном, постепенно открываясь друг другу.

Полянская поделилась болезненными воспоминаниями о родном Бахмуте, оказавшемся под российской оккупацией. Также девушка рассказала о непростом опыте в предыдущих отношениях, в частности об изменах бывших партнеров.

В свою очередь Кравцов поделился одним из самых сложных периодов своей спортивной карьеры. По словам баскетболиста, после попадания в НБА он столкнулся с серьезным испытанием - более 30 матчей не получал возможности выйти на площадку.

Вячеслав признался, что этот опыт стал для него одним из первых столь болезненных испытаний, с которым было очень трудно справиться.

Несмотря на непростые темы, разговор помог паре сблизиться. Валерия и Вячеслав поддерживали друг друга и почувствовали, что их взгляды на многие вещи совпадают.

Закончилось свидание приятным для Полянского моментом. Кравцов вручил ей розу, благодаря которой она получила возможность продолжить их историю с главным героем на проекте.

Валерия Полянская получила розу от Вячеслава Кравцова (СТБ)

После свидания Валерия вернулась к другим участницам, которые сразу начали расспрашивать ее о романтической встрече с Кравцовым.

Больше девушек интересовало, состоялся ли между парой поцелуй. Полянская призналась, что этого не произошло, но вернулась она с розой.

Впрочем, участницы не скрывали, что не очень рады конкурентке.

Как прошло знакомство Кравцова и Полянской на "Холостяке"

Первое знакомство Валерии и Вячеслава состоялось еще во время стартовой вечеринки 15-го сезона "Холостяка".

Участница решила поразить баскетболиста уютным угощением - картофелем с тюлькой.

Валерия заранее подготовила столик и стулья, а свою идею объяснила тем, что раньше видела Instagram-stories Кравцова из одесского ресторана, где подавали такое блюдо.

Правда, встреча не обошлась без курьеза. Один из стульев не выдержал веса Вячеслава. Несмотря на это, спортсмен положительно оценил замысел девушки и пошутил, что она точно знает путь мужского сердца.

Что Валерия Полянская рассказывала о своей семье

За ярким появлением Валерии на романтическом реалити стоит и непростая личная история. Участница родом из Бахмута, ныне находящегося под российской оккупацией.

Ранее она рассказывала собственную трогательную семейную историю Полянской . В свой день рождения девушка опубликовала архивные фотографии с детства, которые родителям удалось вывезти из родного города перед оккупацией.

Вместе с родными она воспроизвела старые фотографии уже в Киеве. На кадрах можно увидеть Валерию с сестрой и родителями, а также сравнить семейные моменты с начала 2000-х с современными фотографиями.

"Ведь ни города, ни дома больше нет. Есть только воспоминания и фотографии", - писала участница.

Тогда же Полянская призвала подписчиков поддержать вынужденных переселенцев, ведь ее собственная семья также пережила потерю дома.