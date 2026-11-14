"Быстрее, чем была готова": Харитонова, Колношенко и другие участницы "Холостяка" поделились эмоциями после 5 эфира

Лиза Колношенко и двойное свидание с Дашей

Для участницы, известной в соцсетях как Lisa Muse, двойное свидание со Славой и Дашей Харитоновой стало необычным опытом. Девушка в своем Instagram призналась, что сначала представляла эту встречу несколько иначе, однако была рада провести ее именно с Дашей, с которой за время участия в шоу успела сблизиться.

"Хотя двойное свидание - не совсем то, чего я ждала. Но на самом деле я была рада, что пошла на него именно с Дашей. За время на проекте мы действительно нашли общий язык, между нами сложился классный тандем. коммуникировать и просто классно провести время", - написала она.

Лиза также подчеркнула, что не воспринимает свидание других участниц как собственное поражение. По ее мнению, знакомство со Славой не должно превращаться в соревнование, в котором обязательно кто-то должен победить.

"Конечно, формат шоу предполагает конкуренцию, но я никогда не воспринимала свидание другой девушки как собственное поражение. Мы с Дашей взрослые, уверенные в себе девушки. И каждая из нас пришла сюда не просто ждать, пока ее выберут, но самой понять, хочется ли ей строить что-то со Славой", - добавила участница.

Отдельно она вспомнила активную часть встречи, во время которой девушек ждали новые развлечения и даже небольшое соревнование.

"Первая часть свидания была очень активной: новые для меня развлечения, скорость, азарт и даже небольшое соревнование между нами. Правда, в какой-то момент я больше переживала, как не вылететь из того аттракциона, чем думала о результате", - поделилась впечатлениями Лиза, отметив, что симпатия для нее никогда не была соревнованием, в котором обязательно.

"Даже в формате шоу все гораздо проще: или между людьми есть взаимный интерес, или нет. И я вполне нормально отношусь к тому, что у каждой из нас может быть своя история со Славой", - резюмировала участница.

Даша Харитонова и неоднозначные ощущения после поцелуя

Для Харитоновой свидание со Славой завершилось первым поцелуем с холостяком. Однако, как призналась девушка после эфира, финал встречи стал для нее неожиданностью, а пережитые эмоции оказались не столь однозначными, как могло показаться зрителям.

"Вот тебе и потанцевали… Если честно, финал свидания стал для меня неожиданностью, и после этого мне понадобилось время, чтобы всё обдумать и разобраться в собственных ощущениях. Мы со Славой до этого преимущественно обменивались шутками, общались в основном смолтоками и в компании других девушек. У нас ещё не было достаточно времени, чтобы побыть наедине и по-настоящему узнать друг друга", - пояснила она в посте на своей странице в Instagram.

Даша заметила, что не привыкла быстро сближаться с людьми. Для нее важно постепенно открыться, почувствовать доверие и понять, насколько комфортно рядом с человеком.

"Я не из быстро открывающихся людей, ни в дружбе, ни в отношениях. Мне нужно постепенно привыкнуть к человеку, почувствовать эмоциональную связь и понять, что мне комфортно рядом. Даже если человек мне симпатичен, это не значит, что я сразу готова к большей близости", - написала участница.

Фаворитка Кравцова также дала понять, что развитие событий на свидании оказалось для нее слишком стремительным. И хотя зрители могли не заметить ее подлинного настроения, после встречи девушка не чувствовала себя счастливой.

"События на самом деле развивались намного быстрее, чем я была готова. Поэтому, возможно, через экраны вы могли этого не увидеть или не понять, но на самом деле после свидания я была не в очень позитивном настроении. Мне нужно было немного времени, чтобы понять, чего я действительно хочу. Потому что для меня очень важно, чтобы меня слышали и позволяли отношениям развиваться в комфортном для меня темпе, не форсируя события", - подытожила Харитонова.

Валерия Полянская призналась в своих ожиданиях

Участница после церемонии роз обратилась к подписчикам своего Instagram с вопросом об их впечатлениях от выпуска. Она отметила, что уже вторая неделя ее общения со Славой ограничивается короткими разговорами в компании других участниц.

"Как вам церемония? На этой неделе все девушки получили розы. И уже вторую неделю мое общение со Славой ограничивалось короткими разговорами на общих встречах со всеми девушками. Поэтому в видеообращении и на церемонии я сказала о том, что хочу создавать новые общие воспоминания. следующую неделю", - написала она.

Виктория Хилюк и необычное испытание с телефоном

Виктория назвала эту неделю особенно эмоциональной. Она также прокомментировала задачу, в ходе которой участницам пришлось нарушить собственные правила личного пространства.

"Эта неделя показалась настолько эмоциональной, что перекрыла все предыдущие. У меня есть правило: никогда не лезть в чужой телефон и не позволять лезть в свой. Но сегодня я решила сделать исключение и… ну вы сами видели. Но именно на этой неделе я наконец-то начала открываться", - говорится в тексте ее сообщения на странице Instagram.

Диана Зотова поблагодарила за свидание

Диана Зотова после выпуска вспомнила в своих Instagram-"сториз" о свидании на воздушном шаре, которое подарило ей много ярких эмоций. В очередной раз участница также решила поинтересоваться мнением подписчиков об одном из испытаний в шоу - готовность показать собственный телефон на всю страну.

"А вы показали бы свой телефон на всю страну?", - поинтересовалась она у подписчиков.

Что Зотова написала о последнем выпуске "Холостяка" (скриншот)

Что касается свидания, то его Диана прокомментировала довольно кратко.

"Это был отличный день, наполненный такими теплыми и яркими эмоциями", - написала участница.

Зотова поделилась впечатлениями от свидания с холостяком (скриншот)

Кристина Горняк прокомментировала свою пятую церемонию роз

Горняк призналась, что волновалась перед церемонией, но в то же время видит в выборе Славы знак того, что он хочет продолжать их знакомство.

"Моя пятая церемония роз. Волновалась, честно скажу, но важно, что Слава все больше меня узнает и хочет знакомиться поближе, как и я с ним. Об этом говорит его выбор давать и давать мне розу, а мой выбор - принимать ее! Как вам вчерашняя церемония и ее результат?!" - говорится в тексте ее поста в Instagram.

Лия Янголенко показала образ для церемонии

Модель была немногословна после эфира. Участница не стала подробно комментировать события выпуска, а лишь спросила подписчиков своего Instagram, как им ее образ для Церемонии роз.

"Как вам мой образ на церемонии? Мне очень понравился", - написала участница.

Как прошел последний выпуск романтического реалити

В пятом выпуске "Холостяка" Слава Кравцов продолжил знакомство с участницами через испытания на доверие, откровенные разговоры и романтические свидания.

Диана Зотова отправилась с ним на воздушном шаре, а совместное SPA-свидание Даши Харитоновой и Лизы Колнесенко завершилось первым поцелуем сезона.

Несмотря на напряженные моменты, переживания девушек и эмоциональную церемонию роз, в этот раз Кравцов не попрощался ни с одной участницей.