"Швидше, ніж була готова": Харитонова, Колношенко та інші учасниці "Холостяка" поділились емоціями після 5 ефіру

Ліза Колношенко і подвійне побачення з Дашею

Для учасниці, відомої в соцмережах як Lisa Muse, подвійне побачення зі Славою та Дашею Харитоновою стало незвичним досвідом. Дівчина у дописі свого Instagram зізналася, що спочатку уявляла цю зустріч дещо інакше, однак була рада провести її саме з Дашею, з якою за час участі в шоу встигла зблизитися.

"Хоча подвійне побачення - не зовсім те, на що я чекала. If you know what I mean. Але насправді я була рада, що пішла на нього саме з Дашею. За час на проєкті ми справді знайшли спільну мову, між нами склався класний тандем. І якщо вже опиняєшся в такій ситуації втрьох, то набагато веселіше, коли всі на одній хвилі, можуть адекватно комунікувати й просто класно провести час", - написала вона.

Ліза також наголосила, що не сприймає побачення інших учасниць як власну поразку. На її думку, знайомство зі Славою не має перетворюватися на змагання, у якому обов'язково хтось повинен перемогти.

"Звісно, формат шоу передбачає конкуренцію, але я ніколи не сприймала побачення іншої дівчини як власну поразку. Ми з Дашею дорослі, впевнені в собі дівчата. І кожна з нас прийшла сюди не просто чекати, поки її оберуть, а й самій зрозуміти, чи хочеться їй будувати щось зі Славою", - додала учасниця.

Окремо вона згадала активну частину зустрічі, під час якої на дівчат чекали нові розваги та навіть невелике змагання.

"Перша частина побачення була дуже активною: нові для мене розваги, швидкість, азарт і навіть невеличке змагання між нами. Щоправда, в якийсь момент я більше переживала, як не вилетіти з того атракціону, ніж думала про результат", - поділилась враженнями Ліза, зазначивши, що симпатія для неї ніколи не була змаганням, у якому обов'язково має хтось перемогти.

"Навіть у форматі шоу все набагато простіше: або між людьми є взаємний інтерес, або ні. І я цілком нормально ставлюся до того, що в кожної з нас може бути своя історія зі Славою", - резюмувала учасниця.

Даша Харитонова і неоднозначні відчуття після поцілунку

Для Харитонової побачення зі Славою завершилося першим поцілунком із холостяком. Однак, як зізналася дівчина після ефіру, фінал зустрічі став для неї несподіванкою, а пережиті емоції виявилися не такими однозначними, як могло здатися глядачам.

"От тобі й потанцювали… Якщо чесно, фінал побачення став для мене несподіванкою, і після цього мені потрібен був час, щоб усе обдумати й розібратися у власних відчуттях. Ми зі Славою до цього переважно перекидалися жартами, спілкувалися здебільшого смолтоками та в компанії інших дівчат. У нас ще не було достатньо часу побути лише удвох і по-справжньому дізнатися одне одного", - поснила вона в пості на сторінці свого Instagram.

Даша зауважила, що не звикла швидко зближуватися з людьми. Для неї важливо поступово відкритися, відчути довіру та зрозуміти, наскільки комфортно поруч із людиною.

"Я не з тих людей, які швидко відкриваються, ні в дружбі, ні в стосунках. Мені потрібно поступово звикнути до людини, відчути емоційний зв'язок і зрозуміти, що мені комфортно поруч. Навіть якщо людина мені симпатична, це не означає, що я одразу готова до більшої близькості", - написала учасниця.

Фаворитка Кравцова також дала зрозуміти, що розвиток подій на побаченні виявився для неї надто стрімким. І хоча глядачі могли не помітити її справжнього настрою, після зустрічі дівчина не почувалася щасливою.

"Події розвивалися насправді набагато швидше, ніж я була готова. Тому, можливо, через екрани ви могли цього не побачити або не зрозуміти, але насправді після побачення я не була в дуже позитивному настрої. Мені потрібно було трохи часу, щоб зрозуміти, чого я насправді хочу. Бо для мене дуже важливо, щоб мене чули і дозволяли розвиватися стосункам у комфортному для мене темпі, не форсуючи події", - підсумувала Харитонова.

Валерія Полянська зізналася у своїх очікуваннях

Учасниця після церемонії троянд звернулася до підписників свого Instagram із запитанням про їхні враження від випуску. Вона зауважила, що вже другий тиждень її спілкування зі Славою обмежується короткими розмовами в компанії інших учасниць.

"Як вам церемонія? На цьому тижні всі дівчата отримали троянди. І вже другий тиждень моє спілкування зі Славою обмежувалося короткими розмовами на загальних зустрічах зі всіма дівчатами. Тому у відеозверненні та на церемонії я сказала про те, що хочу створювати нові спільні спогади. Троянду від Слави я сприйняла як знак того, що він розділяє моє бажання. Але побачимо, як складеться наступний тиждень", - написала вона.

Вікторія Хилюк і незвичне випробування з телефоном

Вікторія назвала цей тиждень особливо емоційним. Вона також прокоментувала завдання, під час якого учасницям довелося порушити власні правила щодо особистого простору.

"Цей тиждень видався настільки емоційним, що перекрив усі попередні. У мене є правило: ніколи не лізти в чужий телефон і не дозволяти лізти у свій. Але сьогодні я вирішила зробити виняток і… ну ви самі бачили. Але саме цього тижня я нарешті почала відкриватися", - йдеться в тексті її допису на сторінці Instagram.

Діана Зотова подякувала за побачення мрії

Діана Зотова після випуску згадала у своїх Instagram-"сторіз" про побачення на повітряній кулі, яке подарувало їй багато яскравих емоцій. У сторіз учасниця також вирішила поцікавитися думкою підписників про одне з випробувань у шоу - готовність показати власний телефон на всю країну.

"А ви б показали свій телефон на всю країну?", - поцікавилась вона у підписників.

Що Зотова написала про останній випуск "Холостяка" (скриншот)

Що стосується побачення, то його Діана прокоментувала досить стисло.

"Це був чудовий день, наповнений такими теплими і яскравими емоціями", - написала учасниця.

Зотова поділилась враженнями від побачення із холостяком (скриншот)

Христина Горняк прокоментувала свою п'яту церемонію троянд

Горняк зізналася, що хвилювалася перед церемонією, але водночас бачить у виборі Слави знак того, що він хоче продовжувати їхнє знайомство.

"Моя п'ята церемонія троянд. Хвилювалася, чесно скажу, але важливо, що Слава все більше мене пізнає і хоче знайомитися ближче, як і я з ним. Про це говорить його вибір давати і давати мені троянду, а мій вибір - приймати її! Як вам учорашня церемонія та її результат?!" - йдеться в тексті її допису в Instagram.

Лія Янголенко показала образ для церемонії

Модель була небагатослівною після ефіру. Учасниця не стала детально коментувати події випуску, а лише запитала підписників свого Instagram, як їм її образ для Церемонії троянд.

"Як вам мій образ на церемонії? Мені дуже сподобався", - написала учасниця.

Як пройшов останній випуск романтичного реаліті

У п'ятому випуску "Холостяка" Слава Кравцов продовжив знайомство з учасницями через випробування на довіру, відверті розмови та романтичні побачення.

Діана Зотова вирушила з ним на повітряну кулю, а спільне SPA-побачення Даші Харитонової та Лізи Колнесенко завершилося першим поцілунком сезону.

Попри напружені моменти й емоції на церемонії троянд, цього разу Кравцов не попрощався з жодною дівчиною.