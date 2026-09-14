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Гороскопы 14 сентября 2026, 06:06

Близнецам - перемены, Весам - приятный сюрприз: таро-гороскоп на 14 сентября

Кому-то карты советуют не оглядываться назад, а кому-то - наконец-то позволить себе больше
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Прогноз по картам Таро на 14 сентября (фото: Styler)
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Астрологи составили прогноз по картам Таро на 14 сентября для всех знаков Зодиака. Расклад подсказывает, на что обратить внимание в этот день, каких ситуаций не стоит бояться и где лучше прислушиваться к себе.

Styler рассказывает, чего ждать в понедельник.

Овен

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Овнам стоит честно спросить себя, действительно ли устраивает их то, за что они до сих пор держатся. 14 сентября может появиться желание оставить позади ситуацию, которая больше не доставляет радости.

Телец

Карта Таро: Четверка Жезлов, перевернутая

Тельцам может не хватать ощущения стабильности или гармонии дома и в близких отношениях. Не пытайтесь любой ценой создать идеальную картинку - лучше спокойно разобраться с тем, что вас действительно беспокоит.

Близнецы

Карта Таро: Башня

Для Близнецов день может принести неожиданный поворот или новость, которая заставит посмотреть привычные планы. Не пугайтесь перемен: то, что разрушается, возможно, давно нуждалось в обновлении.

Рак

Карта Таро: Шестерка Пентаклей

Ракам 14 сентября следует обратить внимание на баланс между тем, что они дают другим, и тем, что получают вместо этого. Помощь, поддержка или приятный жест могут возвратиться к вам в неожиданной форме.

Лев

Карта Таро: Мир, перевернутая

Львам может казаться, что важное дело почти завершено, но осталась одна деталь, которая не позволяет поставить точку. Не торопитесь переходить к новому этапу - сначала завершите то, что до сих пор держит вас в прошлом.

Дева

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Девам следует быть внимательнее к своему окружению. Не каждое приглашение или дружеский разговор доставят удовольствие, поэтому лучше избегать сплетен и компаний, после которых остается неприятный осадок.

Весы

Карта Таро: Девятка Кубков

Весы могут получить приятный повод порадоваться себе и своим результатам. 14 сентября хорошо позволить себе маленькое удовольствие, особенно если вы давно трудились ради желаемой цели.

Скорпион

Карта Таро: Королева Жезлов

Скорпионам карта рекомендует не скрывать свою уверенность и смелость. Ваша харизма 14 сентября может привлечь внимание нужных людей, поэтому самое время проявить инициативу.

Стрелец

Карта Таро: Шестерка Кубков

Стрельцов может неожиданно потянуть к прошлому - старым друзьям, знакомым местам или приятным воспоминаниям. Встреча или весть от человека из прошлого способна подарить теплые эмоции.

Козерог

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутый

Козерогам следует следить за желанием все контролировать и навязывать собственные правила. Чрезмерное упрямство 14 сентября может помешать договориться с другими, поэтому иногда лучше немного ослабить хватку.

Водолей

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутый

Водолеям карты советуют более осторожно обращаться с деньгами и материальными ресурсами. Не стоит делать большие покупки только ради статуса или пытаться доказать свою состоятельность в окружении.

Рыбы

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Рыбы могут испытать особое удовольствие от того, чего достигли сами по себе. 14 сентября следует насладиться результатами своей работы и не стесняться ставить собственные потребности на первое место.

Ранее Styler писал о знаках Зодиака, которые мастерски скрывают свои эмоции.

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