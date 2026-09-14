Близнюкам - зміни, Терезам - приємний сюрприз: таро-гороскоп на 14 вересня

Овен

Карта Таро: Вісімка Кубків

Овнам варто чесно запитати себе, чи справді їх влаштовує те, за що вони досі тримаються. 14 вересня може з'явитися бажання залишити позаду ситуацію, яка більше не приносить радості.

Телець

Карта Таро: Четвірка Жезлів, перевернута

Тельцям може бракувати відчуття стабільності або гармонії вдома й у близьких стосунках. Не намагайтеся будь-якою ціною створити ідеальну картинку - краще спокійно розібратися з тим, що вас насправді турбує.

Близнюки

Карта Таро: Вежа

Для Близнюків день може принести несподіваний поворот або новину, яка змусить переглянути звичні плани. Не лякайтеся змін: те, що руйнується, можливо, давно потребувало оновлення.

Рак

Карта Таро: Шістка Пентаклів

Ракам 14 вересня варто звернути увагу на баланс між тим, що вони дають іншим, і тим, що отримують натомість. Допомога, підтримка або приємний жест можуть повернутися до вас у несподіваній формі.

Лев

Карта Таро: Світ, перевернута

Левам може здаватися, що важлива справа майже завершена, але залишилася одна деталь, яка не дозволяє поставити крапку. Не поспішайте переходити до нового етапу - спочатку завершіть те, що досі тримає вас у минулому.

Діва

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута

Дівам варто бути уважнішими до свого оточення. Не кожне запрошення чи дружня розмова принесуть задоволення, тому краще уникати пліток і компаній, після яких залишається неприємний осад.

Терези

Карта Таро: Дев'ятка Кубків

Терези можуть отримати приємний привід порадіти собі та своїм результатам. 14 вересня добре дозволити собі маленьке задоволення, особливо якщо ви давно працювали заради бажаної мети.

Скорпіон

Карта Таро: Королева Жезлів

Скорпіонам карта радить не ховати свою впевненість і сміливість. Ваша харизма 14 вересня може привернути увагу потрібних людей, тож саме час проявити ініціативу.

Стрілець

Карта Таро: Шістка Кубків

Стрільців може несподівано потягнути до минулого - старих друзів, знайомих місць або приємних спогадів. Зустріч чи звістка від людини з минулого здатна подарувати теплі емоції.

Козоріг

Карта Таро: Король Жезлів, перевернутий

Козорогам варто стежити за бажанням усе контролювати та нав'язувати власні правила. Надмірна впертість 14 вересня може завадити домовитися з іншими, тому іноді краще трохи послабити хватку.

Водолій

Карта Таро: Король Пентаклів, перевернутий

Водоліям карти радять обережніше поводитися з грошима та матеріальними ресурсами. Не варто робити великі покупки лише заради статусу чи намагатися довести свою спроможність оточенню.

Риби

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів

Риби можуть відчути особливе задоволення від того, чого досягли власними силами. 14 вересня варто насолодитися результатами своєї роботи й не соромитися ставити власні потреби на перше місце.