К чему снится плавание: толкование снов о море, реке и бассейне по соннику Миллера
Во сне можно без труда переплывать море, оказаться на дне бассейна или вдруг почувствовать, что вода затягивает на глубину. Сонники объясняют такие сюжеты по-разному: одни связывают их с успехом, другие с волнениями и трудностями.
Styler собрал толкование снов о плавании из известных сонников и рассказывает, на какие детали обращали внимание их составители.
К чему снится плавание за сонником Миллера
В книге Густава Миллера "Ten Thousand Dreams Interpreted" значение такого сна зависит, прежде всего, от того, насколько комфортно человек чувствует себя в воде.
Если плавание дается легко и не вызывает неприятных ощущений, автор счел это хорошим знаком, предвещающим успех. А вот погружение против своей воли он связывал с недовольством и разочарованиями.
Миллер также различал плавание под водой и ныряние. Первый сюжет трактовал как возможные трудности и переживания. Второй зависел от того, как прозрачна была вода.
Погружение в чистый водоем считалось предвестием удачного разрешения неудобной ситуации. Если же вода была мутной, сонник связывал это с беспокойством по поводу будущего собственных дел.
Интересно, что Миллер упоминал и совместное плавание. Например, сон молодой женщины, находящейся в воде с подругой, более опытной пловчиной, он объяснял ее привлекательностью в глазах окружающих.
Что значит плавать в море, реке или бассейне
Место, где разворачиваются действия сновидения, также оказывает влияние на его истолкование. Особенно если вспомнить, была ли вода спокойной и насколько глубокой оказался водоем.
- Море. В соннике Миллера купание в прозрачной морской воде связывали с успехами по делам и получением новых знаний. Сам океан в спокойном состоянии автор тоже считал благоприятным образом.
- Река. В сборнике Dream Book приведена трактовка, согласно которой купание в реке символизирует выносливость и способность преодолевать трудности.
- Бассейн. В современном соннике Dream Moods этот образ связывается с потребностью в отдыхе и переосмыслении собственных чувств. В то же время значение имеет глубина: мелководие символизирует переживания, с которыми человек способен справиться, а глубокая часть бассейна – более сложные эмоциональные вопросы.
К чему снится чистая, грязная или теплая вода
В старинных сонниках, приписывающих мисс Хассе, состояние воды могло кардинально изменять значение одного и того же сюжета.
- Прозрачная вода. Купание в таком водоеме считается хорошим знаком, связанным со здоровьем и успехом. Подобное положительное значение приводят и в старинном английском соннике.
- Мутная вода. Ее традиционно связывают с хлопотами и неблагоприятными обстоятельствами. Этот образ трактовали как возможные неудачи или перемены в привычной жизни.
- Теплая вода. Такой сюжет имеет положительное значение и ассоциировался с выгодой.
Что означает сон, в котором вы плывете под водой или спасаетесь от опасности
Не менее важным может быть то, что именно человек делает во время плавания. В Dream Moods такие сюжеты рассматривают преимущественно из-за чувств и внутренних переживаний.
- Плавать глубоко под водой. Такой образ связывается с сильными эмоциями, от которых человек не может отстраниться. По этой трактовке сон может символизировать попытку разобраться в собственных чувствах.
- Убегать от кого-то вплавь. Сонник объясняет это нежеланием возвращаться к мучительной теме или признавать переживания, которые человек пытается скрыть.
- Плить, спасаясь от опасности. В этом случае толкование касается страха перед изменениями и неуверенности в своих действиях.
- Наблюдайте за детьми в воде. Подобный сон связывают с необходимостью меньше беспокоиться повседневными заботами и находить время для отдыха.
Раньше мы рассказывали, к чему снится летать в небе и падать с высоты.