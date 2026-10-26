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Гороскопи 26 жовтня 2026, 16:41

До чого сниться плавання: тлумачення снів про море, річку та басейн за сонником Міллера

Спокійна вода, сильна течія чи несподіване занурення - деталі сну можуть змінювати його трактування
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Сниться плавання (колаж: Styler)
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Уві сні можна без зусиль перепливати море, опинитися на дні басейну або раптом відчути, що вода затягує на глибину. Сонники пояснюють такі сюжети по-різному: одні пов'язують їх з успіхом, інші - із хвилюваннями та труднощами.

Styler зібрав тлумачення снів про плавання з відомих сонників і розповідає, на які деталі звертали увагу їхні укладачі.

До чого сниться плавання за сонником Міллера

У книзі Густава Міллера "Ten Thousand Dreams Interpreted" значення такого сну залежить насамперед від того, наскільки комфортно людина почувається у воді.

Якщо плавання дається легко та не викликає неприємних відчуттів, автор вважав це добрим знаком, який віщує успіх. А ось занурення проти власної волі він пов'язував із незадоволенням та розчаруваннями.

Міллер також розрізняв плавання під водою і пірнання. Перший сюжет трактував як можливі труднощі та переживання. Другий залежав від того, наскільки прозорою була вода.

Занурення у чисту водойму вважалося передвістям вдалого розв'язання незручної ситуації. Якщо ж вода була каламутною, сонник пов'язував це із занепокоєнням щодо майбутнього власних справ.

Цікаво, що Міллер згадував і спільне плавання. Наприклад, сон молодої жінки, яка перебуває у воді з подругою, досвідченішою плавчинею, він пояснював її привабливістю в очах оточення.

Що означає плавати в морі, річці чи басейні

Місце, де розгортаються події сновидіння, також впливає на його тлумачення. Особливо якщо згадати, чи була вода спокійною та наскільки глибокою виявилася водойма.

  • Море. У соннику Міллера купання у прозорій морській воді пов'язували з успіхами у справах і здобуттям нових знань. Сам океан у спокійному стані автор теж вважав сприятливим образом.
  • Річка. У збірці Dream Book наведено трактування, згідно з яким, купання в річці символізує витривалість та здатність долати труднощі.
  • Басейн. У сучасному соннику Dream Moods цей образ пов'язують із потребою у відпочинку та переосмисленні власних почуттів. Водночас значення має глибина: мілководдя символізує переживання, з якими людина здатна впоратися, а глибока частина басейну - складніші емоційні питання.

До чого сниться чиста, брудна або тепла вода

У старовинних сонниках, які приписують міс Хассе, стан води міг кардинально змінювати значення одного й того самого сюжету.

  • Прозора вода. Купання в такій водоймі вважається добрим знаком, пов'язаним зі здоров'ям та успіхом. Подібне позитивне значення наводять і в старовинному англійському соннику.
  • Каламутна вода. Її традиційно пов'язують з клопотами та несприятливими обставинами. Цей образ трактували як можливі невдачі або зміни у звичному житті.
  • Тепла вода. Такий сюжет має позитивне значення та асоціювався з вигодою.

Що означає сон, у якому ви пливете під водою або рятуєтеся від небезпеки

Не менш важливим може бути те, що саме людина робить під час плавання. У Dream Moods такі сюжети розглядають переважно через почуття та внутрішні переживання.

  • Плавати глибоко під водою. Такий образ пов'язують із сильними емоціями, від яких людина не може відсторонитися. За цим трактуванням, сон може символізувати спробу розібратися у власних почуттях.
  • Втікати від когось уплав. Сонник пояснює це небажанням повертатися до болісної теми або визнавати переживання, які людина намагається приховати.
  • Пливти, рятуючись від небезпеки. У цьому випадку тлумачення стосується страху перед змінами та невпевненості у власних діях.
  • Спостерігати за дітьми у воді. Подібний сон пов'язують із потребою менше перейматися повсякденними турботами та знаходити час для відпочинку.
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