До чого сниться плавання: тлумачення снів про море, річку та басейн за сонником Міллера

До чого сниться плавання за сонником Міллера

У книзі Густава Міллера "Ten Thousand Dreams Interpreted" значення такого сну залежить насамперед від того, наскільки комфортно людина почувається у воді.

Якщо плавання дається легко та не викликає неприємних відчуттів, автор вважав це добрим знаком, який віщує успіх. А ось занурення проти власної волі він пов'язував із незадоволенням та розчаруваннями.

Міллер також розрізняв плавання під водою і пірнання. Перший сюжет трактував як можливі труднощі та переживання. Другий залежав від того, наскільки прозорою була вода.

Занурення у чисту водойму вважалося передвістям вдалого розв'язання незручної ситуації. Якщо ж вода була каламутною, сонник пов'язував це із занепокоєнням щодо майбутнього власних справ.

Цікаво, що Міллер згадував і спільне плавання. Наприклад, сон молодої жінки, яка перебуває у воді з подругою, досвідченішою плавчинею, він пояснював її привабливістю в очах оточення.

Що означає плавати в морі, річці чи басейні

Місце, де розгортаються події сновидіння, також впливає на його тлумачення. Особливо якщо згадати, чи була вода спокійною та наскільки глибокою виявилася водойма.

Море. У соннику Міллера купання у прозорій морській воді пов'язували з успіхами у справах і здобуттям нових знань. Сам океан у спокійному стані автор теж вважав сприятливим образом.

У соннику Міллера купання у прозорій морській воді пов'язували з успіхами у справах і здобуттям нових знань. Сам океан у спокійному стані автор теж вважав сприятливим образом. Річка. У збірці Dream Book наведено трактування, згідно з яким, купання в річці символізує витривалість та здатність долати труднощі.

У збірці Dream Book наведено трактування, згідно з яким, купання в річці символізує витривалість та здатність долати труднощі. Басейн. У сучасному соннику Dream Moods цей образ пов'язують із потребою у відпочинку та переосмисленні власних почуттів. Водночас значення має глибина: мілководдя символізує переживання, з якими людина здатна впоратися, а глибока частина басейну - складніші емоційні питання.

До чого сниться чиста, брудна або тепла вода

У старовинних сонниках, які приписують міс Хассе, стан води міг кардинально змінювати значення одного й того самого сюжету.

Прозора вода. Купання в такій водоймі вважається добрим знаком, пов'язаним зі здоров'ям та успіхом. Подібне позитивне значення наводять і в старовинному англійському соннику.

Купання в такій водоймі вважається добрим знаком, пов'язаним зі здоров'ям та успіхом. Подібне позитивне значення наводять і в старовинному англійському соннику. Каламутна вода. Її традиційно пов'язують з клопотами та несприятливими обставинами. Цей образ трактували як можливі невдачі або зміни у звичному житті.

Її традиційно пов'язують з клопотами та несприятливими обставинами. Цей образ трактували як можливі невдачі або зміни у звичному житті. Тепла вода. Такий сюжет має позитивне значення та асоціювався з вигодою.

Що означає сон, у якому ви пливете під водою або рятуєтеся від небезпеки

Не менш важливим може бути те, що саме людина робить під час плавання. У Dream Moods такі сюжети розглядають переважно через почуття та внутрішні переживання.