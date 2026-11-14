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Гороскопы 14 ноября 2026, 20:03

Девы, Близнецы и Скорпионы забудут о проблемах: прогноз астролога Бробек с 15 ноября

То, что месяцами не удавалось решить, наконец-то сдвинется с мертвой точки
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Девушка мечтает о будущем (коллаж: Styler)
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Астролог Элизабет Бробек прогнозирует положительные изменения для трех знаков Зодиака после завершения ретроградного движения Меркурия. С 15 ноября их ждут новые возможности в финансах, карьере и личной жизни.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, у кого заканчивается черная полоса.

Близнецы

Для Близнецов завершение ретроградного Меркурия станет особенно важным событием, ведь эта планета является их управителем. Уже с 15 ноября представители знака могут заметить, что проблемы в общении постепенно исчезают, а договариваться с людьми становится гораздо легче.

Если в последнее время возникали недоразумения с партнером или трудности на работе, ситуация начнет меняться к лучшему. По словам Элизабет Бробек, Близнецы переходят к новому этапу жизни, в котором появится больше возможностей для развития и приятных перемен.

Дева

Для Дев 2026 год мог оказаться непростым: дела продвигались медленно, в отношениях возникали трудности, а карьерные планы не всегда удавалось реализовать. Однако после перехода Меркурия в прямое движение ситуация станет улучшаться, особенно в финансовой сфере.

Астролог прогнозирует возможность дополнительных поступлений, приятных подарков и профессионального признания, в том числе повышения на работе. Также Девы смогут рассчитывать на поддержку людей, которые помогут преодолеть препятствия и двигаться вперед.

Скорпион

Для Скорпионов 15 ноября может стать началом долгожданных перемен. Последние недели дали представителям знака возможность переосмыслить свои желания, цели и понять, в каком направлении они хотят двигаться дальше.

Теперь, когда Меркурий завершит ретроградное движение, Скорпионам будет легче переходить от размышлений к конкретным действиям. Элизабет Бробек считает, что впереди их ждет период активного развития, а готовность меняться и работать над собой поможет воспользоваться новыми возможностями.

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