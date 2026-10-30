Хэллоуин принесет надежду Близнецам, Ракам и Скорпионам: прогноз астролога Руби

Близнецы

Для Близнецов этот Хэллоуин может стать моментом, когда давние планы наконец начнут приобретать реальные очертания. Вы почувствуете больше уверенности в своих силах и поймете, что способны изменить ситуацию к лучшему. Не бойтесь действовать смелее и отказываться от того, что больше не приносит пользы. Впереди открываются новые возможности, а вера в себя поможет не упустить правильное направление.

Рак

Ракам сейчас особенно важно ощутить поддержку людей, которые верят в них. Даже несколько добрых слов или одобрение от близкого человека могут стать тем толчком, которого вам давно не хватало. В этот Хэллоуин вы можете получить необходимое вдохновение, чтобы наконец перейти от размышлений к конкретным действиям. Не сомневайтесь в своих способностях: будущее может принести гораздо больше приятных возможностей, чем вы ожидаете.

Скорпион

Скорпионы могут наконец увидеть результаты усилий, которые прилагались в последнее время. Этот период поможет осознать, что ваши достижения - не случайность, а следствие настойчивости и преданности собственным целям. В Хэллоуин появится больше оптимизма относительно будущего, а неопределенность уступит место уверенности. Не бойтесь масштабных планов: впереди могут быть события, которые вдохновят вас на еще большие свершения.