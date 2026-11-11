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Гороскопы 11 ноября 2026, 12:01

Какие знаки Зодиака чаще всего играют на чужих чувствах: в топе Рыбы и Раки

Они могут вызвать у вас чувство вины, даже если сами виноваты
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Кто лучший манипулятор по гороскопу (коллаж: Styler)
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Молчание вместо объяснений, оскорбления вместо просьбы, а забота как способ получить желаемое. Именно так могут действовать некоторые знаки Зодиака, и каждый из них имеет свою тактику.

Styler рассказывает, кому удалось возглавить рейтинг манипуляторов.

12 место - Стрелец

Стрельцы не любят слишком сложные психологические игры и скрытые маневры. Обычно они скажут все прямо, даже если правда кому-то не понравится. Их откровенность иногда может ранить сильнее любой манипуляции.

11 место - Овен

Овны привыкли добиваться своего открыто и не тратить время на очень хитрые схемы. Если им что-нибудь нужно, они скажут об этом прямо или начнут упорно убеждать. Их главный инструмент воздействия - темперамент, импульсивность и давление, а не тонкие психологические приемы.

10 место - Водолей

Водолеи очень ценят свободу - как собственную, так и чужую, поэтому не стремятся контролировать каждый шаг близких. В то же время они могут использовать интеллектуальные аргументы и эмоциональную дистанцию, чтобы склонить кого-то к своему мнению. Иногда их холодность сама по себе становится способом воздействия.

9 место - Лев

Львы любят внимание и признание, поэтому могут искусно использовать харизму для достижения желаемого. Им достаточно продемонстрировать обиду или намекнуть на разочарование, чтобы окружение начало быстро исправлять ситуацию. Однако чаще они манипулируют не из-за злобы, а ради подтверждения собственной значимости.

8 место - Телец

Тельцы не всегда демонстрируют подлинные намерения. Их тактика - терпение, упрямство и умение стоять на своем, пока другие не устанут спорить с ними. Также они не будут давить словами, но их непреклонность иногда заставляет окружение уступать.

7 место - Весы

Весы умеют нравиться людям и находить правильные слова практически для каждого собеседника. Они могут подать ситуацию так, что человек сам начинает считать их позицию самой умной. А за милой улыбкой иногда скрывается большое умение управлять ходом разговора.

6 место - Дева

Девы влияют на людей с помощью логики, деталей и аргументов, которые сложно отрицать. Они могут так искусно указывать на чужие ошибки, что собеседник в конце концов начинает сомневаться в собственной правоте. Их главное оружие - не эмоции, а холодный расчет и наблюдательность.

5 место - Близнецы

Близнецы - настоящие мастера слова, которые способны убедить почти любого. Они быстро подстраиваются под собеседника, меняют аргументы и могут представить одну и ту же ситуацию с совершенно разных сторон. Иногда после разговора с ними человек даже не замечает, как согласился на то, чего сначала не планировал.

4 место - Козерог

Козероги редко действуют импульсивно, особенно когда речь идет о достижении важной цели. Они могут просчитывать чужие реакции, использовать авторитет и создавать обстоятельства, в которых остальные сами принимают нужное для них решение. Их манипуляции обычно сдержанны, продуманы и рассчитаны на долгосрочный результат.

3 место - Рак

Раки очень хорошо испытывают эмоции других людей и знают, на какие чувства можно повлиять. Если они обижены, могут использовать молчание, намеки или демонстративную отстраненность, чтобы вызвать вину. Их сильнейшее оружие - эмоциональная близость, которую они умеют превращать в инструмент воздействия.

2 место - Скорпион

Скорпионы славятся проницательностью и умением замечать то, что другие стараются искусно скрыть. Они могут долго наблюдать за человеком, изучать его слабые места и использовать полученные знания в нужный момент. Их психологические приемы часто настолько незаметны, что окружение осознает влияние лишь впоследствии.

1 место - Рыбы

На первом месте оказались Рыбы - настоящие мастера эмоционального воздействия. Их чувствительность, интуиция и богатое воображение помогают тонко ощущать настроение других и находить путь к их чувствам. Они могут даже не просить помощи напрямую, но так передать свою печаль или разочарование, что человек сам захочет сделать все возможное, чтобы их утешить.

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