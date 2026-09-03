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Гороскопы 03 сентября 2026, 12:49

Прошлое снова зовет их обратно: эти знаки Зодиака не могут отпустить бывших

Казалось бы, все давно окончено. Но одна встреча может заставить их передумать
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Какие знаки Зодиака не могут забыть бывших (фото: Magnific)
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Для одних разрыв - это начало новой жизни, а для других - только пауза. Некоторые знаки Зодиака долго сохраняют чувство к бывшим и не исключают второго шанса для общения.

Styler рассказывает, кто чаще всего готов вернуться в прошлое.

12 место - Водолей

Водолеи ценят свободу и после разрыва обычно пытаются двигаться вперед, а не возвращаться к уже пройденному этапу. Они могут сохранять теплые чувства к бывшим, но восстанавливать романтические отношения согласны нечасто.

11 место - Стрелец

Стрельцы не любят оглядываться назад и после разрыва быстро переключаются на новые впечатления. Даже если бывший партнер снова появится в их жизни, представители этого знака сначала хорошо подумают, стоит ли начинать все сначала.

10 место - Овен

Овны могут сильно переживать разрыв, но их вспыльчивый характер редко позволяет долго оставаться в прошлом. Вернуться к бывшему они могут разве что из-за сильного всплеска эмоций - правда, такое примирение не всегда бывает надолго.

9 место - Близнецы

Близнецы способны внезапно вспомнить о бывышем и даже написать ему сообщение из любопытства. Однако их изменчивость часто не позволяет окончательно определиться: вернуться к старым отношениям или открыть дверь новому роману.

8 место - Лев

Львы могут вернуться к бывшим, если чувствуют, что между ними до сих пор осталась сильная связь. В то же время представители этого знака не любят чувствовать себя отвергнутыми, поэтому для примирения им важно увидеть искреннее желание партнера возобновить отношения.

7 место - Дева

Девы долго анализируют причины разрыва и могут мысленно возвращаться к прошлым отношениям еще много месяцев. Если они решат, что проблемы можно исправить, представители этого знака вполне способны дать бывшему второй шанс.

6 место - Козерог

Козероги не подвержены к спонтанным возвращениям, но если прежние отношения были серьезными, им бывает сложно просто вычеркнуть их из своей жизни. Они могут восстановить роман, видя в этом перспективу и уверены, что старые ошибки не повторятся.

5 место - Весы

Весы очень ценят партнерство и могут скучать не только по человеку, но и по ощущению гармонии, которое давали отношения. Если после разрыва остались чувства, представители этого знака часто готовы попробовать все еще раз.

4 место - Рыбы

Рыбы - большие романтики, которые могут идеализировать прошлые отношения и вспоминать прежде всего хорошие моменты. Поэтому бывший партнер легко снова становится важным человеком в их жизни, особенно если чувства еще не угасли.

3 место - Рак

Ракам очень тяжело отпускать людей, к которым они по-настоящему привязались. Они могут годами сохранять эмоциональную связь с бывшими и с готовностью согласятся на примирение, если увидят шанс вернуть былую близость.

2 место - Скорпион

Скорпионы испытывают любовь очень глубоко, поэтому даже после разрыва сильные чувства могут оставаться надолго. Если между партнерами все еще есть страсть, доверие и эмоциональная связь, представитель этого знака вполне может попытаться вернуть прошлые отношения.

1 место - Телец

Тельцы возглавили рейтинг тех, кто чаще всего возвращается к бывшим. Они тяжело привыкают к переменам, ценят стабильность и могут долго держаться за отношения, когда-то приносившие им чувство безопасности и комфорта.

Для Тельца возвращение к бывшему - не обязательно шаг назад: если чувства остались, он может попытаться восстановить то, что когда-то было важным. Особенно если убежден, что в этот раз пара сможет избежать старых ошибок.

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