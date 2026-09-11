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Гороскопы 11 сентября 2026, 14:07

Нежное звучание и интересная история: что означает имя Полина и когда празднуют ее именины

Это имя имеет несколько версий происхождения, а его современное звучание скрывает давнюю историю
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Значение, происхождение, характер и именины Полин (фото: Styler)
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Полина - одно из имен, давно ставших привычными для украинцев, но его происхождение не так однозначно, как может показаться. Исследователи связывают его с несколькими традициями, а в характере носительницы этого имени традиционно видят сочетание мягкости, общительности и внутренней самостоятельности.

Styler рассказывает, что означает имя Полина, откуда оно происходит, какой характер традиционно приписывают его носительницам и когда они празднуют именины.

Что означает имя Полина

У Полины есть две основные версии происхождения. По данным ресурса "Горох", ссылающегося на Этимологический словарь украинского языка Института языкознания им. О.А. Потебные НАН Украины, имя может происходить от французского Pauline, связанного с мужским именем Павел, или быть сокращенным вариантом имени Аполлинария, связанного с именем Аполлона.

Поэтому значение имени трактуют по-разному. В первой версии оно связано с латинским Paulus - " малый", "небольшой". Если же рассматривать Полину как форму от Аполлинарии, то ее связывают с Аполлоном.

Именно поэтому в разных источниках можно встретить разные толкования имени. Одно из них - " маленькая" или "скромная", другое связывает его с Аполлоном.

Какой характер приписывают Полине

По традиционным представлениям, Полина - эмоциональный, общительный и открытый человек. Она легко находит общий язык с другими и обычно не боится проявлять свои чувства.

В детстве Полину часто описывают как любознательную девочку, которой интересно познавать новое. Она может быть активной и коммуникабельной, но вместе с тем требует внимания и поддержки близких.

Еще одна черта, которую традиционно связывают с этим именем - чувствительность . Полина может близко к сердцу воспринимать критику, зато сама способна искренне сопереживать другим. Ей также приписывают настойчивость: если она действительно чего-то хочет, то готова приложить усилия, чтобы этого добиться.

В отношениях Полина ценит доверие и искренность. В то же время, она не любит чрезмерного контроля и стремится сохранять собственное пространство.

Конечно, подобные характеристики представляют собой лишь традиционные представления об имени и не определяют характер конкретного человека.

Как можно называть Полину

У этого имени много кротких форм. Самые распространенные - Поля, Полинка, Полюся, Полиночка, Полечка, Поленька.

В семье могут использовать формы Лина, Полюня, Полюша и другие варианты, возникающие в бытовом общении.

Когда именины у Полины

С днем ангела Полины есть определенный нюанс: в церковной традиции это имя связывают, прежде всего, с Аполлинарией. В православном именовании Полина и Полинария также представляются как формы имени Аполлинария.

В официальном календаре Православной церкви Украины дни памяти святых нужно сверять по конкретному церковному календарю. Поэтому дату именин лучше определять по дню памяти святой, имя которого было дано девочке во время крещения.

Одной из главных дат, связываемой с Аполлинарией, является 5 января по новому календарю. В то же время, конкретную дату для каждой Полины следует уточнять в соответствии с церковной традицией и имя, под которым ее крестили.

Раньше мы продолжались интересными фактами об имени Василий - какой характер носит его носитель и когда именины у Василиев.

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