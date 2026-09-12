Овен и Скорпион в этом списке: какие знаки Зодиака не дадут обмануть себя дважды
Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые особенно остро реагируют на обман и предательство. Они могут простить ошибку, но вторично рисковать не станут.
Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кто в этом списке.
Овен
Овны не любят скрывать свои чувства и не терпят обмана. Если человек предал их доверие, представители этого знака могут просто вычеркнуть его из своей жизни, не оставляя места для повторной ошибки.
Они не слишком заинтересованы в долгих объяснениях, если увидели подлинное отношение к себе. Для Овна правило простое: один раз можно ошибиться, но второй шанс на обман он может уже не дать.
Телец
Тельцы не рубят с плеча - перед окончательным решением они обычно хорошо все обдумывают. Но если уже решили прекратить отношения с человеком, вернуть былое доверие будет очень сложно.
При этом Телец не обязательно устраивает громкий конфликт. Он скорее прекратит общение, может удалить человека из соцсетей и спокойно двигаться дальше.
Лев
Львы ценят людей, которые искренне их поддерживают, но не готовы держать рядом с тем, кто уже однажды их подвел. Если разрушено доверие, представитель этого знака может быстро поставить точку в отношениях.
Правда, иногда Лев способен принять такое решение слишком эмоционально. Поэтому звезды советуют ему не спешить сжигать мосты - возможно, некоторые отношения еще можно было спасти.
Скорпион
Скорпионы не стремятся иметь сотни близких друзей - им важнее небольшой круг людей, которым они действительно доверяют. Именно поэтому измена для них особенно болезненна, а после нее вернуться к прежней близости практически невозможно.
Если Скорпион решил разорвать связь, он вряд ли позволит второму человеку проверить его терпение. Представители этого знака прекрасно запоминают измены и не хотят переживать тот же опыт повторно.
Водолей
Водолеи легко находят общий язык с людьми и часто имеют широкий круг общения. Поэтому если кто-то однажды обманул их, они не видят большого смысла держаться за эти отношения вокруг достаточно людей, которым можно доверять.
Водолей способен долго быть терпеливым и преданным другом, но ожидает такого же ответного ответа. Если человек доказывает, что не ценит это доверие, представитель знака без лишних драм может просто уйти.
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