Овен і Скорпіон у цьому списку: які знаки Зодіаку не дадуть обдурити себе двічі

Овен

Овни не люблять приховувати своїх почуттів і не терплять обману. Якщо людина зрадила їхню довіру, представники цього знаку можуть просто викреслити її зі свого життя, не залишаючи місця для повторної помилки.

Вони не надто зацікавлені у довгих поясненнях, якщо вже побачили справжнє ставлення до себе. Для Овна правило просте: один раз можна помилитися, але другого шансу на обман він може вже не дати.

Телець

Тельці не рубають з плеча - перед остаточним рішенням вони зазвичай добре все обмірковують. Але якщо вже вирішили припинити стосунки з людиною, повернути колишню довіру буде дуже складно.

При цьому Телець не обов'язково влаштовуватиме гучний конфлікт. Він радше припинить спілкування, може видалити людину із соцмереж і спокійно рухатися далі.

Лев

Леви цінують людей, які щиро їх підтримують, але не готові тримати поруч того, хто вже одного разу їх підвів. Якщо довіра зруйнована, представник цього знака може швидко поставити крапку у стосунках.

Щоправда, іноді Лев здатен ухвалити таке рішення надто емоційно. Тому зірки радять йому не поспішати спалювати мости - можливо, деякі стосунки ще можна було врятувати.

Скорпіон

Скорпіони не прагнуть мати сотні близьких друзів - їм важливіше невелике коло людей, яким вони справді довіряють. Саме тому зрада для них особливо болісна, а після неї повернутися до колишньої близькості практично неможливо.

Якщо Скорпіон вирішив розірвати зв'язок, він навряд чи дозволить людині вдруге перевірити його терпіння. Представники цього знаку чудово запам'ятовують зради й не хочуть переживати той самий досвід повторно.

Водолій

Водолії легко знаходять спільну мову з людьми та часто мають широке коло спілкування. Тому якщо хтось одного разу обманув їх, вони не бачать великого сенсу триматися за ці стосунки - навколо достатньо людей, яким можна довіряти.

Водолій здатен довго бути терплячим і відданим другом, але очікує такого самого ставлення у відповідь. Якщо людина доводить, що не цінує цю довіру, представник знака без зайвих драм може просто піти.