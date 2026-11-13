Пятница 13-го: история суеверия, библейские истоки и приметы разных народов

Суеверие, которое оказалось моложе, чем кажется

Казалось бы, страх перед пятницей 13-го существует чуть ли не со времен рыцарей и средневековых проклятий. Однако история этого суеверия гораздо более интересна.

Как выяснил фольклорист Стивен Винник из Центра американского фольклора Библиотеки Конгресса США, одни из древнейших четких письменных упоминаний о несчастной пятнице 13-го датируются 1834 годом. Они были найдены во французских литературных произведениях.

До этого отдельно существовали два суеверия: недобрая репутация пятницы и страх перед числом 13.

В христианской традиции пятницу связывали с распятием Иисуса Христа. А число 13 получило отрицательную окраску из-за Тайного ужина: за столом собрались Иисус и двенадцать апостолов, среди которых был Иуда, будущий предатель.

Существует также популярная легенда о рыцарях-тамплиерах. В пятницу, 13 октября 1307 года, французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена.

Черный кот, зеркало и путешествия: что запрещают народные приметы

Особенность пятницы 13 в том, что вокруг нее собрались предрассудки, которые в разных культурах существовали и самостоятельно. Некоторые из них касаются конкретных повседневных ситуаций.

Нельзя садиться за стол тринадцати. Считается, что такая компания предвещает неприятности одному из собравшихся. Самое известное объяснение снова отсылает в Тайный ужин, где было 13 участников.

Считается, что такая компания предвещает неприятности одному из собравшихся. Самое известное объяснение снова отсылает в Тайный ужин, где было 13 участников. Не следует начинать важные дела. За предрассудками новые проекты, соглашения и большие изменения, начатые в этот день, могут не принести желаемого результата.

За предрассудками новые проекты, соглашения и большие изменения, начатые в этот день, могут не принести желаемого результата. Лучше не планировать далекое путешествие. В народных верованиях несчастливую дату связывают с риском непредсказуемых препятствий в пути.

В народных верованиях несчастливую дату связывают с риском непредсказуемых препятствий в пути. Разбитое зеркало сулит длительные неудачи. Это один из самых известных европейских предрассудков. Его связывали с давними представлениями о зеркале как предмете, отражающем не только внешность, но и душу человека.

Это один из самых известных европейских предрассудков. Его связывали с давними представлениями о зеркале как предмете, отражающем не только внешность, но и душу человека. Черный кот, перебегающий дорогу, предупреждает о неприятностях. В европейском фольклоре этих животных долгое время связывали с ведьмами и колдовством. Однако в других культурах черный кот имеет совсем другое значение.

В европейском фольклоре этих животных долгое время связывали с ведьмами и колдовством. Однако в других культурах черный кот имеет совсем другое значение. Свадьбу в этот день стараются не назначать. В некоторых традициях считается, что брак, заключенный в несчастливую дату, может столкнуться с трудностями.

Где число 13 приносит удачу, а пятницу вообще не боятся

Самое интересное начинается тогда, когда сравниваешь предрассудки разных народов. Оказывается, универсального календаря несчастливых дней не существует.

Италия: боятся пятницы 17-го, а не 13-го

В Италии плохую славу имеет число 17. Причина кроется в его римском написании - XVII. Если переставить буквы, можно получить латинское слово VIXI, означающее "я живой". В древних погребальных надписях оно имело значение завершенной жизни.

Поэтому именно пятницу 17-го многие итальянцы считают неудачной датой. Число 13, напротив, в части итальянских традиций имеет положительную символику и ассоциируется с удачей.

Испания: несчастливым считают вторник 13-го

В Испании и некоторых других испаноязычных странах главный день предрассудков – не пятница, а вторник 13-го.

Это связывается с Марсом, римским богом войны. В испанском языке вторник называется martes - слово, происходящее от имени этого божества.

Даже существует народная поговорка: "En martes, ni te cases ni te embarques". Ее перевод примерно таков: во вторник не женись и не отправляйся в плавание.

Греция: вторник также имеет плохую репутацию

В греческих народных верованиях вторник 13 тоже считают неблагоприятным днем. Здесь значение имеет не только число, но и историческая память: во вторник, 29 мая 1453, османы захватили Константинополь.

Для греков, хранивших память о Византийской империи, это событие имело особенно трагическое значение. Дополнительной символики дате придает сумма цифр года: 1+4+5+3=13.

Португалия: пятница 13-го превращается в праздник ведьм

А вот в португальском городке Монталегре пятницу 13-го совсем не пытаются пережить незаметно.

Там проводят масштабную "Ночь ведьм" ( Noite das Bruxas ), которую организуют местные муниципальные власти. Улицы наполняются людьми в костюмах ведьм и демонов, проходят театрализованные представления, музыкальные мероприятия и огненные шоу.

Особое место занимает традиционный ритуал Queimada - приготовление традиционного напитка с огненным обрядом и произнесением специального заклинания. Кульминацией празднования становятся вечерние мероприятия у местного замка.

13 ноября 2026 года Монталегре снова проводит это празднование. Организаторы начинают программу символически в 13:13.