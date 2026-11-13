rbc.ua
Люди Тренди Холостяк Корисне Смачно Гороскопи
Головна Гороскопи П'ятниця 13-го: історія забобону, біблійні витоки та прикмети різних народів
Гороскопи 13 листопада 2026, 13:49

П'ятниця 13-го: історія забобону, біблійні витоки та прикмети різних народів

В різних країнах існують свої повір’я щодо цієї дати
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
П'ятниця 13-е (колаж: Styler)
Поділитися:

Сьогодні, 13 листопада, саме п'ятниця 13-го - дата, яка для одних асоціюється з містикою та невдачами, а для інших не має нічого страшного. Навколо неї століттями накопичувалися легенди, народні прикмети й незвичайні традиції. Цікаво, що в деяких країнах побоюються зовсім іншого дня, а число 13 взагалі вважають символом удачі.

Які забобони пов’язані з цим днем і в якій країні цей день вважається щасливим, розповідає Styler.

П'ятниця 13-го: забобон, який виявився молодшим, ніж здається

Здавалося б, страх перед п'ятницею 13-го існує мало не з часів лицарів і середньовічних проклять. Проте історія цього забобону значно цікавіша.

Як з'ясував фольклорист Стівен Віннік із Центру американського фольклору Бібліотеки Конгресу США, одні з найдавніших чітких письмових згадок про нещасливу п'ятницю 13-го датуються 1834 роком. Їх знайшли у французьких літературних творах.

До цього окремо існували два забобони: недобра репутація п'ятниці та страх перед числом 13.

У християнській традиції п'ятницю пов'язували з розп'яттям Ісуса Христа. А число 13 отримало негативне забарвлення через Таємну вечерю: за столом зібралися Ісус і дванадцять апостолів, серед яких був Юда, майбутній зрадник.

Існує також популярна легенда про лицарів-тамплієрів. У п'ятницю, 13 жовтня 1307 року, французький король Філіп IV наказав заарештувати членів ордену.

Чорний кіт, дзеркало та подорожі: що забороняють народні прикмети

Особливість п'ятниці 13-го в тому, що навколо неї зібралися забобони, які в різних культурах існували й самостійно. Деякі з них стосуються конкретних повсякденних ситуацій.

  • Не можна сідати за стіл тринадцятьом. Вважається, що така компанія віщує неприємності одному з присутніх. Найвідоміше пояснення знову відсилає до Таємної вечері, де було 13 учасників.
  • Не варто починати важливі справи. За забобонами, нові проекти, угоди та великі зміни, розпочаті цього дня, можуть не принести бажаного результату.
  • Краще не планувати далеку подорож. У народних віруваннях нещасливу дату пов'язують із ризиком непередбачуваних перешкод у дорозі.
  • Розбите дзеркало обіцяє тривалі невдачі. Це один із найвідоміших європейських забобонів. Його пов'язували з давніми уявленнями про дзеркало як предмет, що відображає не лише зовнішність, а й душу людини.
  • Чорний кіт, який перебігає дорогу, попереджає про неприємності. У європейському фольклорі цих тварин тривалий час пов'язували з відьмами та чаклунством. Проте в інших культурах чорний кіт має зовсім інше значення.
  • Весілля цього дня намагаються не призначати. У деяких традиціях вважається, що шлюб, укладений у нещасливу дату, може зіткнутися з труднощами.

Де число 13 приносить удачу, а п'ятницю взагалі не бояться

Найцікавіше починається тоді, коли порівнюєш забобони різних народів. Виявляється, універсального календаря нещасливих днів не існує.

Італія: бояться п'ятниці 17-го, а не 13-го

В Італії погану славу має число 17. Причина криється в його римському написанні - XVII. Якщо переставити літери, можна отримати латинське слово VIXI, що означає "я живий". У давніх поховальних написах воно мало значення завершеного життя.

Тому саме п'ятницю 17-го багато італійців вважають невдалою датою. Число 13, навпаки, у частині італійських традицій має позитивну символіку та асоціюється з удачею.

Іспанія: нещасливим вважають вівторок 13-го

В Іспанії та деяких інших іспаномовних країнах головний день забобонів - не п'ятниця, а вівторок 13-го.

Це пов'язують з Марсом, римським богом війни. В іспанській мові вівторок називається martes - слово, що походить від імені цього божества.

Навіть існує народна приказка: "En martes, ni te cases ni te embarques". Її переклад приблизно такий: у вівторок не одружуйся і не вирушай у плавання.

Греція: вівторок також має погану репутацію

У грецьких народних віруваннях вівторок 13-го теж вважають несприятливим днем. Тут значення має не лише число, а й історична пам'ять: у вівторок, 29 травня 1453 року, османи захопили Константинополь.

Для греків, які зберігали пам'ять про Візантійську імперію, ця подія мала особливо трагічне значення. Додаткової символіки даті надає сума цифр року: 1 + 4 + 5 + 3 = 13.

Португалія: п'ятниця 13-го перетворюється на свято відьом

А ось у португальському містечку Монталегре п'ятницю 13-го зовсім не намагаються пережити непомітно.

Там проводять масштабну "Ніч відьом" (Noite das Bruxas), яку організовує місцева муніципальна влада. Вулиці наповнюються людьми в костюмах відьом і демонів, відбуваються театралізовані вистави, музичні заходи та вогняні шоу.

Особливе місце посідає традиційний ритуал Queimada - приготування традиційного напою з вогняним обрядом і промовлянням спеціального заклинання. Кульмінацією святкування стають вечірні заходи біля місцевого замку.

13 листопада 2026 року Монталегре знову проводить це святкування. Організатори починають програму символічно о 13:13.

Вас також може зацікавити, що може означати сон, де ви плачете.

Читайте також Ірина Федишин повернулася до роботи після втрати доньки: її чоловік розчулив зізнанням 13 листопада 2026, 12:57 Ці знаки Зодіаку не купують зайвого: чому Тельці, Діви та Козороги бережуть кожну гривню 13 листопада 2026, 12:01 Печиво з арахісовою пастою та білим шоколадом: простий рецепт солодощів до чаю 13 листопада 2026, 11:22 Гарантія на побутову техніку в Україні: коли магазин зобов'язаний повернути гроші або замінити товар 13 листопада 2026, 10:43
Більше цікавого
Гороскопи Що означає плакати уві сні: тлумачення сліз від горя чи щастя за сонниками Міллера та Задкієля 13 листопада 2026, 09:42
Корисне Чому листя грошового дерева стає м'яким: причини та способи порятунку рослини 13 листопада 2026, 08:57
Тренди "Анатомія Грей" через 21 рік: як склалося життя Еллен Помпео, Патріка Демпсі та Сандри О 13 листопада 2026, 08:15
Корисне Чи можна перенести невикористані дні відпустки через хворобу: що передбачає КЗпП України 13 листопада 2026, 07:36
Смачно Гарячі сендвічі з сосисками та сиром за 15 хвилин: швидкий сніданок на сковороді 13 листопада 2026, 07:09