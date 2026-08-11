Полное Солнечное затмение откроет путь к новой жизни: кому особенно повезет

Когда произойдет Солнечное затмение 12 августа - точное время

В 20:37 по киевскому времени наступит точная фаза Новолуния в знаке Льва. А уже в 20:47 состоится точная фаза полного Солнечного затмения.

Полностью или частично природное явление можно будет наблюдать в акватории Северного Ледовитого океана и северной части Атлантического океана, странах Европы, на западе и севере Африки, а также в Северной Америке.

Соловьева отмечает, что обычно в первый час после Солнечного затмения считают благоприятным для планирования будущего. Однако в этот раз астролог советует отказаться от такой практики.

Причина в том, что 12 августа с 20:37 до 24:00 за Луну будет без курса. В астрологии такой период связывают с риском ошибочного выбора, рассеянностью и ситуациями, когда приложенные усилия не дают ожидаемого результата.

Поэтому вечером лучше не начинать ничего важного, не принимать серьезные решения и не делать значительных покупок. Также астролог не рекомендует полагаться на новейшие предложения и идеи, которые появятся в этот промежуток.

Кому Солнечное затмение принесет положительные изменения

Самый интересный прогноз касается людей, рожденных в определенные периоды года:

с 8 по 14 апреля

с 9 по 15 июня

с 10 по 16 октября

с 10 по 16 декабря.

По словам Соловьевой, именно они могут получить шанс на благоприятные перемены. В то же время, характер этих изменений будет зависеть от индивидуального гороскопа и от того, какие его элементы будут активировать Солнце и Луну во время затемнения.

Кому следует быть особенно осторожным

Другой группе людей астролог советует более внимательно отнестись к событиям этого периода. Речь идет о родившихся:

с 6 по 12 февраля

с 8 по 14 мая

с 9 по 15 августа

с 9 по 15 ноября.

По прогнозу Соловьевой, затемнение прежде всего может затронуть сферы, связанные с детьми, здоровьем, творчеством, романтическими отношениями, развлечениями, публичными выступлениями и престижными должностями.

Что еще принесет это затмение

Астролог советует обратить внимание на то, в каком секторе индивидуального гороскопа при затемнении будут находиться транзитные Солнце и Луна. Именно с этой сферой могут быть связаны важнейшие события периода.

Соловьева объясняет это необходимостью обработки кармических ситуаций. Если правильно реагировать на обстоятельства и пройти этот этап, соответствующая область жизни может выйти на новый уровень развития.

При этом влияние Коридора затемнений, по прогнозу астролога, может не ограничиваться одним днем, его последствия для конкретного человека способны проявляться от нескольких месяцев до нескольких лет.