12 место - Овен

Овны не любят зацикливаться на прошлом и обычно стараются быстро двигаться дальше после разрыва. Даже если им больно, они предпочитают направить энергию на новые знакомства, приключения и собственные цели.

11 место - Стрелец

Стрельцы ценят свободу и не желают навечно оставаться заложниками прошлых отношений. Они могут с теплом вспоминать бывших, но обычно не позволяют воспоминаниям мешать новым возможностям.

10 место - Водолей

Водолеи часто пытаются переживать разрыв через логику, убеждая себя, что все произошло не просто так. Они могут сохранять дружеские отношения с бывшими, но возвращаться к романтическому прошлому обычно не спешат.

9 место - Близнецы

Близнецы быстро переключают внимание на новые знакомства, общение и впечатления. Однако иногда случайная песня, фотография или сообщения могут внезапно вернуть их к воспоминаниям о прежних отношениях.

8 место - Лев

Львы могут долго помнить бывших, особенно если разрыв задел их гордость. Они не всегда скучают по самому человеку, но им бывает непросто смириться с тем, что когда-то их не выбрали.

7 место - Весы

Весы часто возвращаются к прошлым отношениям и анализируют, что можно было сделать иначе. Им сложно отпустить не только человека, но и красивую картинку общего будущего, которую они когда-то представляли.

6 место - Козерог

Козероги не всегда демонстрируют свои переживания, но это не значит, что они быстро забывают бывших. Если они серьезно относились к отношениям, они могут долго сохранять воспоминания и сравнивать новых партнеров с человеком из прошлого.

5 место - Дева

Девы склонны подробно анализировать прошлые отношения, вспоминать разговоры и искать причины разрыва. Они могут мысленно возвращаться к давно завершившимся ситуациям, пытаясь понять, в какой момент все пошло не так.

4 место - Телец

Тельцы тяжело привыкают к переменам, особенно когда речь идет о потере близкого человека. Они долго помнят общие традиции, уютные моменты и обещания, так что новая жизнь без бывшего партнера может даваться им непросто.

3 место - Скорпион

Скорпионы переживают любовь очень глубоко и редко забывают тех, кого когда-то впустили в сердце. Даже после разрыва они могут помнить мельчайшие детали отношений, а предательство или сильное разочарование оставляют особенно заметный след.

2 место - Рак

Для Раков прошлое имеет огромное эмоциональное значение, ведь они сильно привязываются к людям и общим воспоминаниям. Им бывает тяжело отпустить бывших, поэтому они могут годами хранить фотографии, подарки и возвращаться мыслями к счастливым моментам.

1 место - Рыбы

Рыбы могут идеализировать прошлые отношения и мысленно снова и снова проживать наиболее романтичные моменты. Им особенно сложно отпустить человека, с которым связывали большие мечты, поэтому даже после разрыва они могут долго надеяться на чудо и случайное воссоединение.