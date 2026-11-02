Ретроградные Венера и Меркурий повлияют на планы: астролог Соловьева дала прогноз до 8 ноября

Главные астрологические события недели

В течение всей недели будет продолжаться ретроградное движение двух планет.

Ретроградная Венера (3 октября - 14 ноября) отвечает за пересмотр вопросов относительно любви, партнерства, финансов, красоты и творчества. Этот период лучше использовать для анализа отношений, возвращения к нерешенным вопросам, работы над самооценкой и пересмотра затрат.

отвечает за пересмотр вопросов относительно любви, партнерства, финансов, красоты и творчества. Этот период лучше использовать для анализа отношений, возвращения к нерешенным вопросам, работы над самооценкой и пересмотра затрат. Ретроградный Меркурий (24 октября - 13 ноября) связан с коммуникацией, информацией, документами и поездками. Это время астролог советует посвятить старым проектам, восстановлению контактов, поиску потерянных вещей, проверке информации и исправлению предыдущих ошибок.

По прогнозу, во время ретроградного движения планет не следует торопиться с важными договоренностями, новыми финансовыми обязательствами и решениями в отношениях. Вместо этого можно вернуться к делам, которые ранее остались незавершенными.

2 ноября

Начало недели Катерина Соловьева характеризует как сложный день, нуждающийся в самодисциплине, выдержке и осторожности. Из-за ретроградных Венеры и Меркурия лучше не назначать важные переговоры, не подписывать новые договоры, не оформлять кредиты и не начинать масштабных финансовых проектов.

В то же время день можно использовать для работы над уже имеющимися задачами. Астролог советует пересмотреть личные, дружеские и деловые отношения, разобраться со старыми обидами, вернуться к предыдущим проектам и собрать недостающую информацию для дальнейшей работы.

Осторожность особенно важна для тех, кто занимает руководящие должности, а также занимается творчеством, педагогикой, работает с детьми или отвечает за престижные проекты. Среди рисков дня астролог называет переоценку своих возможностей в сложных ситуациях.

3 ноября

В этот день продолжают действовать ограничения, связанные с ретроградными Венерой и Меркурием. Не лучшее время для больших покупок, оформления брака, начала новых романтических отношений, важных финансовых сделок и подписания документов.

Соловьева рекомендует сосредоточиться на творчестве, отдыхе и общении с близкими. Также можно вернуться к старым рабочим задачам, возобновить контакты с людьми, с которыми давно не общались, или заняться поиском информации.

Важный нюанс дня - Луна без курса. По киевскому времени этот период продлится с 02:10 до 10:28. В астрологии такое положение связывают с рассеянностью, сложностями в принятии решений и непредсказуемыми результатами. Поэтому на утро лучше не назначать важных начинаний, покупок и переговоров.

4 ноября

День следует посвятить домашним делам, семье и самосовершенствованию. На фоне ретроградного Меркурия астролог рекомендует внимательно относиться к информации, проверять сообщения и не распространять непроверенные сведения.

Также следует следить за личными вещами: в прогнозе упоминаются риски потерь, обмана и мошенничества. Новые важные дела, крупные покупки и ответственные решения лучше отложить.

Луна будет без курса почти весь день - с 08:57 до 24:00 по киевскому времени. В этот период не рекомендуется начинать значимые проекты, изменять планы или полагаться на предложения, которые требуют немедленного ответа.

5 ноября

В этот день астролог советует уменьшить активность и не тратить силы на дела, не требующие немедленного исполнения. Из-за ретроградных Венеры и Меркурия нежелательно начинать новые бизнес-проекты, оформлять важные документы, планировать дальние путешествия и принимать поспешные решения об отношениях.

Вместо этого следует вернуть долги, завершить старые задачи и уделить внимание творческой или интеллектуальной работе. В общении Соловьева советует быть выборочными и не тратить время на беседы, которые не имеют практической ценности.

Отдельно следует учесть два периода Луны:

С 00:00 до 16:38 Луна будет без курса. В это время нежелательно начинать важные дела, делать значимые покупки и принимать ответственные решения.

С 16:39 до 18:28 Луна будет в разрушительном градусе Весов. В астрологии это положение связывается с проверками на выдержку, сложными ситуациями во взаимоотношениях и риском конфликтов. Астролог советует не назначать на этот промежуток времени важных встреч и дел, связанных с эмоциональными решениями.

6 ноября

Пятница благоприятна для творческой и интеллектуальной деятельности. Вместо запуска новых проектов Катерина Соловьева советует вернуться к уже начатой работе, заняться искусством или посвятить время культурному отдыху.

В частности можно посетить театр, художественный музей или концерт классической музыки. Также подойдут занятия пением, рисованием, плясками, написанием текстов или другими творческими практиками.

На фоне ретроградной Венеры астролог не советует сосредотачиваться на романтических начинаниях. А из-за ретроградного Меркурия лучше не спешить с новыми договоренностями. Отдельный совет дня - вернуть долги и избегать алкоголя и неосторожного обращения с открытым огнем.

7 ноября

Субботу астролог рекомендует посвятить семье, домашним делам и наведению порядка в личном пространстве. День также считается благоприятным для выхода из конфликтов, пересмотра бытовых привычек и работы над собой.

По прогнозу, не следует торопиться с переездом, оформлением на новую работу, заключением брака и другими важными изменениями. Вместо этого можно заняться перестройкой жилья или начать ремонт.

Соловьева также отмечает важность режима и уважения ко времени - как собственного, так и других людей.

С 15:20 до конца суток Луна будет без курса. Потому важные решения, покупки и новые начинания лучше запланировать на другое время. Свободный вечер можно использовать для отдыха и завершения текущих дел.

8 ноября

Воскресенье может быть эмоционально напряженным. По мнению астролога, в этот день лучше не начинать новых дел, связанных с развлечениями, азартными играми, публичными выступлениями и романтическими приключениями.

Вместо этого следует завершить текущие задачи, подвести итоги недели, подготовить необходимые отчеты и вернуть долги. Также день можно использовать для анализа результатов и упорядочения дел, требующих внимания.

Среди возможных эмоциональных проявлений Соловьева называет уныние и чувство усталости. Потому астролог советует не перегружать себя новыми активностями и оставить время для спокойного отдыха.