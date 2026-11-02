Ретроградні Венера та Меркурій вплинуть на плани: астролог Соловйова дала прогноз до 8 листопада

Головні астрологічні події тижня

Упродовж усього тижня триватиме ретроградний рух двох планет.

Ретроградна Венера (3 жовтня - 14 листопада) відповідає за перегляд питань щодо кохання, партнерства, фінансів, краси та творчості. Цей період краще використовувати для аналізу стосунків, повернення до невирішених питань, роботи над самооцінкою та перегляду витрат.

відповідає за перегляд питань щодо кохання, партнерства, фінансів, краси та творчості. Цей період краще використовувати для аналізу стосунків, повернення до невирішених питань, роботи над самооцінкою та перегляду витрат. Ретроградний Меркурій (24 жовтня - 13 листопада) пов'язаний із комунікацією, інформацією, документами та поїздками. Цей час астролог радить присвятити старим проєктам, відновленню контактів, пошуку загублених речей, перевірці інформації та виправленню попередніх помилок.

За прогнозом, під час ретроградного руху планет не варто поспішати з важливими домовленостями, новими фінансовими зобов'язаннями та рішеннями у стосунках. Натомість можна повернутися до справ, які раніше залишилися незавершеними.

2 листопада

Початок тижня Катерина Соловйова характеризує як складний день, що потребує самодисципліни, витримки та обережності. Через ретроградні Венеру й Меркурій краще не призначати важливих переговорів, не підписувати нових договорів, не оформлювати кредити та не розпочинати масштабних фінансових проєктів.

Водночас день можна використати для роботи над уже наявними завданнями. Астролог радить переглянути особисті, дружні та ділові стосунки, розібратися з давніми образами, повернутися до попередніх проєктів і зібрати інформацію, якої бракує для подальшої роботи.

Обережність особливо важлива для тих, хто займає керівні посади, а також займається творчістю, педагогікою, працює з дітьми або відповідає за престижні проєкти. Серед ризиків дня астролог називає переоцінку власних можливостей у складних ситуаціях.

3 листопада

Цього дня продовжують діяти обмеження, пов'язані з ретроградними Венерою та Меркурієм. Не найкращий час для великих покупок, оформлення шлюбу, початку нових романтичних стосунків, важливих фінансових операцій і підписання документів.

Соловйова радить зосередитися на творчості, відпочинку та спілкуванні з близькими. Також можна повернутися до старих робочих завдань, відновити контакти з людьми, з якими давно не спілкувалися, або зайнятися пошуком інформації.

Важливий нюанс дня - Місяць без курсу. За київським часом цей період триватиме з 02:10 до 10:28. В астрології таке положення пов'язують із неуважністю, складнощами у прийнятті рішень і непередбачуваними результатами. Тому на ранок краще не призначати важливих починань, покупок і переговорів.

4 листопада

День варто присвятити домашнім справам, родині та самовдосконаленню. На тлі ретроградного Меркурія астролог радить уважно ставитися до інформації, перевіряти повідомлення та не поширювати неперевірені відомості.

Також варто стежити за особистими речами: у прогнозі згадуються ризики втрат, обману та шахрайства. Нові важливі справи, великі покупки й відповідальні рішення краще відкласти.

Місяць буде без курсу майже весь день - із 08:57 до 24:00 за київським часом. У цей період не рекомендується розпочинати значущі проєкти, змінювати плани або покладатися на пропозиції, які потребують негайної відповіді.

5 листопада

Цього дня астролог радить зменшити активність і не витрачати сили на справи, які не потребують негайного виконання. Через ретроградні Венеру та Меркурій небажано починати нові бізнес-проєкти, оформлювати важливі документи, планувати далекі подорожі та приймати поспішні рішення щодо стосунків.

Натомість варто повернути борги, завершити старі завдання та приділити увагу творчій або інтелектуальній роботі. У спілкуванні Соловйова радить бути вибірковими й не витрачати час на розмови, які не мають практичної цінності.

Окремо варто врахувати два періоди Місяця:

З 00:00 до 16:38 Місяць перебуватиме без курсу. У цей час небажано починати важливі справи, робити значущі покупки та приймати відповідальні рішення.

З 16:39 до 18:28 Місяць буде в руйнівному градусі Терезів. В астрології це положення пов'язують із перевірками на витримку, складними ситуаціями у взаєминах і ризиком конфліктів. Астролог радить не призначати на цей проміжок часу важливих зустрічей і справ, пов'язаних з емоційними рішеннями.

6 листопада

П'ятниця сприятлива для творчої та інтелектуальної діяльності. Замість запуску нових проєктів Катерина Соловйова радить повернутися до вже розпочатої роботи, зайнятися мистецтвом або присвятити час культурному відпочинку.

Зокрема, можна відвідати театр, художній музей або концерт класичної музики. Також підійдуть заняття співом, малюванням, танцями, написанням текстів чи іншими творчими практиками.

На тлі ретроградної Венери астролог не рекомендує зосереджуватися на романтичних починаннях. А через ретроградний Меркурій краще не поспішати з новими домовленостями. Окрема порада дня - повернути борги та уникати алкоголю й необережного поводження з відкритим вогнем.

7 листопада

Суботу астролог рекомендує присвятити родині, домашнім справам і наведенню ладу в особистому просторі. День також вважається сприятливим для виходу з конфліктів, перегляду побутових звичок і роботи над собою.

За прогнозом, не варто поспішати з переїздом, оформленням на нову роботу, укладанням шлюбу та іншими важливими змінами. Натомість можна зайнятися перебудовою житла або розпочати ремонт.

Соловйова також наголошує на важливості режиму та поваги до часу - як власного, так і інших людей.

З 15:20 до кінця доби Місяць перебуватиме без курсу. Тому важливі рішення, покупки та нові починання краще запланувати на інший час. Вільний вечір можна використати для відпочинку та завершення поточних справ.

8 листопада

Неділя може бути емоційно напруженою. На думку астролога, цього дня краще не починати нових справ, пов'язаних із розвагами, азартними іграми, публічними виступами та романтичними пригодами.

Натомість варто завершити поточні завдання, підбити підсумки тижня, підготувати необхідні звіти та повернути борги. Також день можна використати для аналізу результатів і впорядкування справ, які потребують уваги.

Серед можливих емоційних проявів Соловйова називає смуток і відчуття втоми. Тому астролог радить не перевантажувати себе новими активностями та залишити час для спокійного відпочинку.