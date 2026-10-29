Ретроградный Меркурий до 13 ноября: астролог Григутис предупредила 4 знака Зодиака

Телец

Тельцам ретроградный Меркурий может принести испытания в отношениях. На поверхность способны выйти старые обиды, неразрешенные споры или вопросы, которые вы давно считали закрытыми. По словам Григутис, такие ситуации могут помочь увидеть повторяющиеся сценарии во взаимоотношениях и понять, почему они до сих пор создают трудности.

Вместо того, чтобы возвращаться к привычным реакциям, попробуйте посмотреть на ситуацию под другим углом. Обратите внимание, что не работает в ваших отношениях, и подумайте, какие изменения помогут это исправить. Этот период следует использовать для честного разговора с собой и близкими, а не для взаимных обвинений.

Близнецы

Близнецам, которыми управляет Меркурий, астрологический прогноз обещает непростой период в повседневных делах. Могут возникать трудности на работе, недоразумения с коллегами или задержки при выполнении привычных задач. Также напомнят о себе дела, которые вы долго откладывали, и теперь избегать их будет гораздо сложнее.

Чтобы не позволить стрессу одержать верх, не пытайтесь решить все и сразу. Найдите время для отдыха, спокойного анализа ситуации и собственных чувств. Медитация, ведение дневника или обычная прогулка помогут восстановить внутреннее равновесие и расставить приоритеты.

Скорпион

Для Скорпионов этот период может оказаться особенно эмоциональным, поскольку ретроградный Меркурий находится в их знаке. Могут напомнить о себе люди из прошлого, а разговоры, которые вы сочли завершенными, получат неожиданное продолжение. Астролог Аусте Григутис советует внимательно подбирать слова и не позволять разочарованию управлять вашими реакциями.

Не спешите с выводами и избегайте споров, особенно если чувствуете, что эмоции одерживают верх. Будьте откровенны, но одновременно деликатны в общении с близкими. До 13 ноября лучше не принимать поспешные решения, о которых впоследствии можете пожалеть.

Водолей

Водолеям ретроградный Меркурий может внести коррективы в карьерные планы и репутацию. Возможен возврат к старому профессиональному предложению или разговор, после которого вы иначе посмотрите на свой дальнейший путь. Аусте Григутис отмечает, что такие повороты не обязательно означают неудачу - иногда они помогают увидеть новые перспективы.

Не торопитесь соглашаться на предложения или кардинально менять направление работы. Сначала оцените, соответствуют ли ваши нынешние цели тому, чего вы действительно хотите. До 13 ноября следует тщательно взвешивать профессиональные решения и не исключать возможности только потому, что они появились не по вашему плану.