Ретроградний Меркурій до 13 листопада: астролог Грігутіс попередила 4 знаки Зодіаку

Телець

Тельцям ретроградний Меркурій може принести випробування у стосунках. На поверхню здатні вийти старі образи, невирішені суперечки або питання, які ви давно вважали закритими. За словами Грігутіс, такі ситуації можуть допомогти побачити повторювані сценарії у взаєминах і зрозуміти, чому вони досі створюють труднощі.

Замість того щоб повертатися до звичних реакцій, спробуйте подивитися на ситуацію під іншим кутом. Зверніть увагу на те, що не працює у ваших стосунках, і подумайте, які зміни допоможуть це виправити. Цей період варто використати для чесної розмови із собою та близькими, а не для взаємних звинувачень.

Близнюки

Близнюкам, якими керує Меркурій, астрологічний прогноз обіцяє непростий період у повсякденних справах. Можуть виникати труднощі на роботі, непорозуміння з колегами або затримки у виконанні звичних завдань. Також нагадають про себе справи, які ви довго відкладали, і тепер уникати їх буде значно складніше.

Щоб не дозволити стресу взяти гору, не намагайтеся вирішити все й одразу. Знайдіть час для відпочинку, спокійного аналізу ситуації та власних почуттів. Медитація, ведення щоденника або звичайна прогулянка допоможуть відновити внутрішню рівновагу й розставити пріоритети.

Скорпіон

Для Скорпіонів цей період може виявитися особливо емоційним, адже ретроградний Меркурій перебуває у їхньому знаку. Можуть нагадати про себе люди з минулого, а розмови, які ви вважали завершеними, отримають несподіване продовження. Астролог Аусте Грігутіс радить уважно добирати слова й не дозволяти розчаруванню керувати вашими реакціями.

Не поспішайте з висновками та уникайте суперечок, особливо якщо відчуваєте, що емоції беруть гору. Будьте відвертими, але водночас делікатними у спілкуванні з близькими. До 13 листопада краще не ухвалювати поспішних рішень, про які згодом можете пошкодувати.

Водолій

Водоліям ретроградний Меркурій може внести корективи у кар'єрні плани та питання репутації. Можливе повернення до старої професійної пропозиції або розмова, після якої ви інакше подивитеся на свій подальший шлях. Аусте Грігутіс наголошує, що такі повороти не обов'язково означають невдачу - іноді вони допомагають побачити нові перспективи.

Не поспішайте погоджуватися на пропозиції чи кардинально змінювати напрямок роботи. Спочатку оцініть, чи відповідають ваші нинішні цілі тому, чого ви насправді прагнете. До 13 листопада варто ретельно зважувати професійні рішення та не відкидати можливості лише тому, що вони з'явилися не за вашим планом.