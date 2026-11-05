Когда Рождественский пост по новому календарю: точные даты на 2026 год

Когда начинается и заканчивается Рождественский пост в 2026 году

По новому церковному календарю Рождественский пост в 2026 году начнется 15 ноября в воскресенье и продлится до четверга, 24 декабря (включительно).

Следовательно, у верующих будет 40 дней для подготовки к Рождеству Христову, которое по новому стилю будет отмечаться 25 декабря, в пятницу.

Эти даты подтверждают официальные календари Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. В частности, в календаре ПЦУ на 2026 год Рождественский (Филиппов) пост указан с 15 ноября по 24 декабря. Аналогичные даты указаны и в церковном календаре УГКЦ на 2026 год.

Почему Рождественский пост называют Филипповкой

Народное название поста связано с днем памяти святого апостола Филиппа, который по новому календарю приходится на 14 ноября. На следующий день, 15 ноября, начинается пост, поэтому его и называют Филипповкой.

Этот период в христианской традиции имеет особое значение. Он символизирует духовную подготовку к рождению Иисуса Христа. В течение 40 дней верующие настраиваются на праздник через молитву, воздержание, добрые поступки и заботу о ближних.

В разъяснении УГКЦ о Рождественском посте отмечают, что его смысл заключается не только в ограничениях в питании, но и в духовной работе над собой.

Какие правила питания соблюдаются во время поста

Рождественский пост предполагает воздержание в пище, однако конкретные предписания зависят от церковной традиции.

Например, в Украинской греко-католической церкви в соответствии с действующими правилами во все среду и пятницу Рождественского поста верующие воздерживаются от мясных продуктов и блюд. В другие дни разрешены все виды еды.

Церковь призывает в этот период отказаться от громких развлечений, свадеб, танцев и подобных мероприятий. В то же время от обязанности поститься освобождены, в частности, дети до 14 лет, люди в возрасте от 60 лет, беременные, тяжелобольные и матери после родов и кормящие грудью.

Важно помнить, что пост - это не диета или соревнование в строгости ограничений. Его главная цель - духовное очищение, молитва и подготовка к Рождеству Христову.

Почему Рождественский пост длится именно 40 дней: что известно из истории

Рождественский пост имеет давнюю историю, а его традиция формировалась постепенно. Первые упоминания о подготовке к празднованию Рождества из-за воздержания от еды и других ограничений составляют IV-V веков.

Интересно, что первоначально этот пост был гораздо короче. По историческим сведениям, в некоторых христианских общинах он длился всего шесть дней, в других – дольше. На Востоке долгое время не было единого мнения по поводу его продолжительности.

На сайте Львовской Архиепархии УГКЦ отмечают, что важный этап наступил в 1166 году, когда Константинопольский собор утвердил сорокадневный Рождественский пост для многих церквей. Его приравняли по продолжительности к Великому посту перед Пасхой.

Число 40 имеет особое библейское значение. Оно напоминает о сорокадневном посте Моисея перед получением Божьих заповедей. Также этот период символизирует духовную подготовку к великому событию - рождению Иисуса Христа.

Рождественский пост даже получил название Малой четырехдесятницы, тогда как Великий пост перед Пасхой называют Великой Четыредесятницей.

Как украинцы готовились к Рождеству во время Филипповки

Рождественский пост в украинской традиции был не только периодом пищевых ограничений, но и время активной подготовки к празднику.

По сведениям Большой украинской энциклопедии, на протяжении Филипповки хозяйки и хозяева постепенно упорядочивали дома: белили дома, украшали комнаты росписями, доставали лучшие вышитые полотенца и ковры.

На углу особое место отводили украшенной свече или лампадке, а также дедушке - одному из древнейших символов украинского Рождества.

Не менее важной была подготовка к колядованию. Люди заранее шили и чинили костюмы, готовились к рождественским обходам и праздничным обрядам.

Так что Филипповка была для украинцев не просто временем ожидания Рождества, а целым периодом домашних хлопот, семейной подготовки и сохранения традиций.