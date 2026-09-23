Стрельцы, Львы, Весы и Близнецы: астролог Хейл назвала счастливчиков октября в финансах

Близнецы

В октябре Близнецы могут оказаться в центре внимания и получить больше социальных возможностей.

Солнце в Скорпионе до 23 числа активизирует сферу работы и повседневных дел, а новолуние 10 октября может принести новый импульс для изменений в этой сфере.

Венера и Меркурий помогут наладить рабочие процессы, общение и взаимодействие с людьми. В то же время Юпитер и Марс активизируют сектор ежедневных дел, поэтому Близнецам следует смело избавляться от лишних обязанностей и занятий, убирающих силы.

Высвободив пространство для важного, вы сможете использовать новые возможности гораздо эффективнее.

Лев

Октябрь может стать для Львов одним из самых активных периодов года. Юпитер и Марс в вашем знаке придадут уверенность, энергию и желание действовать, а благоприятные обстоятельства помогут оказаться в нужном месте в нужный момент.

Особенно перспективной будет профессиональная область. Полная Луна 25 октября активизирует ваш сектор карьеры, поэтому именно сейчас стоит показать свои способности и заявить об амбициях. Упорство может принести не только признание, но и новые возможности для профессионального роста.

Весы

Для Весов октябрь станет периодом личного обновления и новых стартов.

Молодой человек 10 октября в вашем знаке может стать символической точкой перезагрузки, поэтому этот период хорошо подходит для планирования будущего и постановки новых целей.

В то же время, Меркурий с 24 октября станет ретроградным в секторе финансов. Это хороший момент, чтобы более внимательно пересмотреть бюджет, расходы и финансовые планы.

Венера в конце месяца вернется в ваш знак, что может усилить привлекательность Весов и открыть новые возможности как в отношениях, так и в личных делах.

Стрелец

Для Стрельцов октябрь станет месяцем внутренней перезагрузки и поиска новых возможностей.

Венера до 25 октября будет находиться в вашем 12-м доме, а ее ретроградное движение с 3 числа побуждает пересмотреть отношение к деньгам, ценностям и собственным желаниям. Само уединение и размышления могут помочь понять, куда следует направить силы.

После 23 октября Солнце в Скорпионе усилит интерес к самопознанию и духовному развитию. В то же время, Юпитер и Марс в Леве активизируют сферу путешествий, образования и расширения мировоззрения.

Новые знания, поездки или смелое решение могут стать для Стрельцов источником перспективных возможностей.