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Гороскопи 23 вересня 2026, 20:09

Стрільці, Леви, Терези та Близнюки: астролог Хейл назвала щасливчиків жовтня у фінансах

Гроші можуть прийти через нові можливості, сміливі рішення та несподівані повороти
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Яким знакам Зодіаку жовтень принесе гроші та удачу (фото: Styler)
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Жовтень 2026 може принести фінансові можливості чотирьом знакам Зодіаку. Астролог Леслі Хейл розповіла, кому варто очікувати позитивних змін у грошових питаннях.

Styler із посиланням на Your Tango розповідає, хто може відчути зміни у фінансовій сфері та на що варто звернути увагу в жовтні.

Близнюки

У жовтні Близнюки можуть опинитися в центрі уваги та отримати більше соціальних можливостей.

Сонце у Скорпіоні до 23 числа активізує сферу роботи й повсякденних справ, а молодик 10 жовтня може принести новий імпульс для змін у цій сфері.

Венера та Меркурій допоможуть налагодити робочі процеси, спілкування та взаємодію з людьми. Водночас Юпітер і Марс активізують сектор щоденних справ, тому Близнюкам варто сміливо позбавлятися від зайвих обов'язків і занять, які забирають сили.

Звільнивши простір для важливого, ви зможете використати нові можливості значно ефективніше.

Лев

Жовтень може стати для Левів одним із найактивніших періодів року. Юпітер і Марс у вашому знаку додадуть впевненості, енергії та бажання діяти, а сприятливі обставини допоможуть опинитися у потрібному місці в потрібний момент.

Особливо перспективною буде професійна сфера. Повний Місяць 25 жовтня активізує ваш сектор кар'єри, тому саме зараз варто показати свої здібності та заявити про амбіції. Наполегливість може принести не лише визнання, а й нові можливості для професійного зростання.

Терези

Для Терезів жовтень стане періодом особистого оновлення та нових стартів.

Молодик 10 жовтня у вашому знаку може стати символічною точкою перезавантаження, тому цей період добре підходить для планування майбутнього та постановки нових цілей.

Водночас Меркурій із 24 жовтня стане ретроградним у секторі фінансів. Це хороший момент, щоб уважніше переглянути бюджет, витрати та фінансові плани.

Венера наприкінці місяця повернеться у ваш знак, а це може посилити привабливість Терезів і відкрити нові можливості як у стосунках, так і в особистих справах.

Стрілець

Для Стрільців жовтень стане місяцем внутрішнього перезавантаження та пошуку нових можливостей.

Венера до 25 жовтня перебуватиме у вашому 12-му домі, а її ретроградний рух із 3 числа спонукатиме переглянути ставлення до грошей, цінностей і власних бажань. Саме усамітнення та роздуми можуть допомогти зрозуміти, куди варто спрямувати сили.

Після 23 жовтня Сонце у Скорпіоні посилить інтерес до самопізнання та духовного розвитку. Водночас Юпітер і Марс у Леві активізують сферу подорожей, освіти та розширення світогляду.

Нові знання, поїздки або сміливе рішення можуть стати для Стрільців джерелом перспективних можливостей.

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