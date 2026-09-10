Таро-гороскоп на 10 сентября: советы для всех знаков Зодиака о надежде и прощании с прошлым

Овен

Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая

День может принести задержки в делах или заставить вас пересмотреть перспективные планы. Не торопитесь огорчаться: иногда пауза помогает увидеть ошибку и выбрать лучшее направление.

Телец

Карта Таро: Двойка Кубков

10 сентября может подарить Тельцам приятную встречу, откровенный разговор или важное сближение с человеком. День благоприятен для любви, партнерства и примирения, если вы давно ждали первого шага.

Близнецы

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая

Вы можете стать слишком чувствительными к словам и поступкам других людей, поэтому рискуете воспринять ситуацию слишком лично. Старайтесь не принимать важные решения на эмоциях и дайте себе время успокоиться.

Рак

Карта Таро: Король Пентаклей

В этот день Ракам следует сосредоточиться на практических делах, финансах и стабильности. Карта обещает уверенность в своих силах и возможность получить поддержку от надежного человека.

Лев

Карта Таро: Звезда

Львов ждет день надежды, вдохновения и приятных перспектив. Не отказывайтесь от мечты, которую давно откладывали: сейчас может появиться знак, что вы двигаетесь в правильном направлении.

Дева

Карта Таро: Повешенный

10 сентября может заставить Дев притормозить и посмотреть на привычную ситуацию под другим углом. Не пытайтесь любой ценой ускорить события - иногда именно пауза помогает найти правильное решение.

Весы

Карта Таро: Тройка Мечей

День может быть эмоционально непростым и принести разговор, который затронет болезненную тему. В то же время честность поможет наконец увидеть ситуацию такой, какой она есть, и начать двигаться дальше.

Скорпион

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Скорпионам следует подумать о том, от чего они давно устали, но все еще не решаются отказаться. Карта советует оставить позади то, что больше не доставляет радости, даже если этот шаг сначала будет казаться сложным.

Стрелец

Карта Таро: Двойка Жезлов

Перед вами может открыться несколько возможных путей, и 10 сентября придется определиться с дальнейшими планами. Не бойтесь мыслить масштабно - сейчас важно не только мечтать, но и сделать первый конкретный шаг.

Козерог

Карта Таро: Четверка Жезлов

Козерогов ждет теплый и стабильный день, связанный с домом, близкими людьми или приятным событием. Хороший момент, чтобы отдохнуть, отметить маленькую победу и насладиться результатами своей работы.

Водолей

Карта Таро: Паж Пентаклей

10 сентября может принести водолиям интересную возможность в работе, обучении или финансовой сфере. Не стоит недооценивать маленький шанс - именно из него впоследствии может вырасти что-то гораздо большее.

Рыбы

Карта Таро: Смерть, перевернутая

Рыбам будет сложно окончательно отпустить ситуацию или уже оставшегося в прошлом человека. Карта советует не держаться за привычное только из-за страха перемен - новый этап не начнется, пока вы не освободите для него место.