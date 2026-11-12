Таро-гороскоп на 12 ноября: что следует сделать Тельцам, Ракам и другим знакам Зодиака

Овен

Карта Таро: Пятерка Кубков (перевернутая)

Сегодня стоит перестать возвращаться к ситуации, которая вас разочаровала. Если из-за прошлой ошибке вы сомневаетесь в своих профессиональных способностях, вспомните три вещи, которые вам уже удалось сделать хорошо, и определите следующий шаг в работе. В отношениях не пытайтесь восстановить былую близость только из-за страха одиночества. Если вы в паре, обсудите то, что осталось между вами невысказанным. Если без пары - не сравнивайте новых знакомых с бывшим партнером.

Телец

Карта Таро: Иерофант (перевернутый)

Не обязательно соблюдать правила только потому, что так принято. Если вы работаете в компании, предложите хотя бы один другой способ выполнения привычного задания, но аргументируйте его пользу. Фрилансерам и владельцам бизнеса следует пересмотреть условия сотрудничества и отказаться от договоренностей, которые давно не отвечают их интересам. Избегайте конфликтов с людьми только из-за различных взглядов. Сегодня важно отличить полезные правила от ограничений, которые вы поддерживаете по привычке.

Близнецы

Карта Таро: Восьмерка Жезлов (прямая)

Не откладывайте сообщения или разговоры, от которых зависит решение рабочего вопроса. Наемным работникам стоит сегодня проверить почту и ответить на запросы, которые остались без реакции: нужная информация может поступить именно через общение. Если вы работаете на себя, свяжитесь с потенциальным заказчиком или напомните о себе клиенту, ранее интересовавшемуся вашими услугами. В то же время проверяйте детали перед отправкой документов и не соглашайтесь на предложения, которые не успели прочесть.

Рак

Карта Таро: Шестерка Пентаклей (перевернутая)

Сегодня обратите внимание, не стали ли ваши отношения односторонними. Если вы в паре постоянно уступаете собственным интересам, прямо скажите партнеру, какая помощь или участие вам нужны. Не стоит брать на себя все бытовые обязанности только ради покоя. Если вы одиноки, присмотритесь к общению с человеком, который регулярно просит об услугах, но сам не проявляет интереса.

Лев

Карта Таро: Солнце (прямая)

Найдите сегодня время для людей, рядом с которыми вы можете быть собой. Если вы в паре, предложите партнеру общее занятие, которое доставляет удовольствие обоим, даже если это только прогулка или ужин без телефонов. Если вы одиноки, не отказывайтесь от приглашения на встречу или мероприятие, где можно познакомиться с новыми людьми. Солнце символизирует радость, открытость и жизненную энергию, поэтому не стоит сосредотачиваться только на проблемах. Позвольте себе приятные впечатления без чувства вины.

Дева

Карта Таро: Мир (прямая)

Карта Мира символизирует успешное завершение важного процесса. Если вы работаете в компании, сегодня проверьте результаты текущего задания, устраните последние недостатки и сообщите руководителю о готовности результата. Владельцам бизнеса и фрилансерам следует завершить работу над заказом, подготовить финальную версию проекта или передать клиенту готовый результат. Не беритесь одновременно за несколько новых дел, пока не закрыли предыдущие. Зафиксируйте, чего вы добились, и определите следующую профессиональную цель.

Весы

Карта Таро: Королева Мечей (прямая)

12 ноября вам придется четко определить свою позицию. Наемным работникам следует подготовить доводы перед разговором с руководителем, особенно если нужно отстоять свои условия или отказаться от дополнительной нагрузки. Если вы занимаетесь собственным делом, пересмотрите договоренности с клиентами и письменно уточните спорные моменты. Не соглашайтесь на нечеткие обещания. Королева Мечей напоминает: решение должно опираться на факты, а не на желание всем понравиться.

Скорпион

Карта Таро: Четверка Кубков (перевернутая)

Не отказывайтесь автоматически от предложений, которые отличаются от ваших привычных планов. Перевернутая Четверка Кубков символизирует готовность замечать новые возможности после периода апатии или недовольства. Если вы в паре, предложите партнеру провести вечер по-другому, чем обычно, и вместе выберите новое занятие. Если сейчас без отношений, дайте шанс знакомству, первоначально не вызывавшему особого интереса. Не оценивайте человека только по первому впечатлению.

Стрелец

Карта Таро: Двойка Жезлов (прямая)

Вы можете иметь несколько идей по поводу будущего, но сегодня стоит превратить одну из них в конкретный план. Наемным работникам можно проверить требования к желаемой должности или подготовить список недостающих для карьерного перехода навыков. Если вы фрилансер или предприниматель, выберите одно направление развития и определите первый шаг, который можно выполнить в течение недели. Не тратьте деньги на масштабный запуск, пока не проверите спрос и свои возможности.

Козерог

Карта Таро: Девятка Жезлов (перевернутая)

Если в последнее время вы взяли на себя слишком много, сегодня стоит пересмотреть нагрузку. Наемным работникам следует определить одну задачу, которую можно перенести или делегировать, вместо того чтобы пытаться выполнить все одновременно. Если вы работаете на себя, пересмотрите список заказов и не берите новые обязательства, пока не оцените реальные сроки. Перевернутая Девятка Жезлов предупреждает об истощении и потере сил. Не воспринимайте любое замечание как личную критику.

Водолей

Карта Таро: Повешенный (прямая)

12 ноября попробуйте взглянуть на проблемы в работе с другой стороны. Если вы наемный работник и ждете ответа от руководителя или коллеги, подготовьте альтернативный вариант выполнения задачи, который не зависит от этого человека. Владельцам бизнеса и фрилансерам следует пересмотреть задерживающий работу процесс и определить, какой этап можно выполнить без посторонней помощи. Повешенный советует не форсировать обстоятельства, а использовать паузу для поиска другого решения.

Рыбы

Карта Таро: Туз Кубков (прямая)

Туз Кубков символизирует эмоциональное обновление, искренность и открытость к чувствам. Если вы в паре, сегодня скажите партнеру о том, чего вам не хватает в общении или предложите провести время вдвоем. Если вы одиноки, не исключайте возможность нового знакомства из-за предыдущего неудачного опыта. Можно первыми написать человеку, который вам симпатичен, или согласиться на встречу. Не пытайтесь сразу определить будущее этих отношений - начните с общения.